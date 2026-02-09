Трамп назвал шоу Супербоула «пощечиной» для США

Tекст: Ольга Иванова

Шоу в перерыве финального матча Национальной футбольной лиги (NFL) вызвало критику президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

По его словам, выступление было «ужасным» и не соответствовало стандартам страны: «Шоу в перерыве ужасно, одно из худших в истории. Оно не имеет смысла, является оскорблением величия Америки и не соответствует нашим стандартам успеха, креативности или совершенства».

Трамп также отметил, что никто не понимает, о чем говорит хедлайнер Bad Bunny, а танцы на сцене, по его мнению, были неприемлемыми для детей. Он считает, что такое шоу является «пощечиной» для всей страны и лишено вдохновения.

В ночь на 9 февраля по московскому времени прошел юбилейный, 60-й по счету, Супербоул. Победу в главном матче одержала команда «Сиэтл Сихокс», обыгравшая «Нью-Ингленд Пэтриотс» со счетом 29:13. Основной темой перформанса Bad Bunny, получившего «Грэмми», стало единство Америки – на специально изготовленном мяче было написано «Вместе мы – Америка», а артист перечислил страны Северной и Южной Америки и завершил выступление словами «God Bless America».

В шоу также приняли участие Рикки Мартин и Леди Гага. Супербоул ежегодно собирает у экранов миллионы зрителей, а в США его смотрит каждый третий житель страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, рекламные слоты на финал Национальной футбольной лиги в США в этом году достигли рекордной стоимости – свыше 10 млн долларов за 30 секунд эфира.