Неизвестные угрожали взрывом и спрятались в одном из номеров «Москва-Сити»

Tекст: Вера Басилая

Неизвестные пригрозили взрывом в деловом центре «Москва-Сити», после чего закрылись в одном из номеров комплекса и легли спать, передает ТАСС.

По данным правоохранительных органов, личности подозреваемых уже установлены. Предварительно выяснилось, что это были молодые люди, находившиеся в состоянии опьянения.

Сейчас проводится медицинская экспертиза, после которой будет принято процессуальное решение. В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что полиция уже начала проверку по факту произошедшего.

В ведомстве также отметили, что сотрудники московской полиции проверяют поступившие телефонные обращения в экстренные службы, связанные с сообщениями о различных противоправных действиях.

Ранее девушка в Подмосковье пыталась поджечь торговый центр по указке мошенников.

Иностранец был задержан в Москве при попытке устроить подрыв энергетического объекта в Подмосковье по заданию украинских спецслужб, при нем обнаружили 5 кг взрывчатки.