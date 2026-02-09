На РОС решили установить первый российский силовой тренажер для космонавтов

ИМБП: На РОС появится первый российский силовой тренажер для космонавтов

Tекст: Мария Иванова

На Российской орбитальной станции (РОС) появится первый отечественный силовой тренажер для космонавтов, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую отделом физиологии гравитационной устойчивости человека Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Елену Фомину.

Фомина рассказала: «Не было раньше на станции силового тренажера – это совершенно новая разработка. Несколько моделей силового тренажера отрабатывались в наземных экспериментах, но в условиях Международной космической станции (МКС) российского силового тренажера не было совсем». Сейчас космонавты используют аналогичное оборудование на американском сегменте МКС.

По словам Фоминой, основная проблема в условиях невесомости – это ослабление мышц, особенно ног. На российском сегменте МКС сейчас ключевым тренажером остается беговая дорожка, но появление силового тренажера позволит дополнительно укреплять мышцы спины и ног, которые отвечают за поддержание позы на Земле и быстро атрофируются в космосе.

Новый тренажер будет оснащён специальной системой виброизоляции, чтобы минимизировать воздействие на корпус станции. Кроме того, разрабатывается и велотренажер для РОС.

Развертывание Российской орбитальной станции планируется начать как часть российского сегмента МКС, с последующим переходом в самостоятельный полет по завершении проекта МКС. Стоимость проекта оценивается в 608,9 млрд рублей, а первый научно-энергетический модуль планируется вывести на орбиту в конце 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавт Олег Кононенко заявил, что Российская орбитальная станция (РОС) создается для научных целей и технологического развития.

Российская академия наук (РАН) выразила готовность обсудить предложения по изменению параметров орбиты перспективной РОС.

Президент РАН Геннадий Красников сообщил, что станция будет оснащена солнечными батареями с более высоким коэффициентом полезного действия.