    Как родился двигатель для ВСМ Москва – Петербург
    В проекте новой Конституции Казахстана изменили статус русского языка
    Экономист: Европа опоздала с созданием собственной платежной системы
    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»
    США задержали в Индийском океане танкер Aquila II
    Ракета с борта «Герани» поразила вертолет Ми-24 ВСУ
    Ветеран «Альфы»: Реакция Алексеева и ошибки киллера помогли генералу
    ЕС предложили перевести активы России из Бельгии в подконтрольный депозитарий
    Трудовым мигрантам с низким доходом решили запретить продлевать патенты на работу
    9 февраля 2026, 09:00 • Новости дня

    В Европе заявили о срочной необходимости альтернативы Visa и Mastercard

    В Европе заявили о срочной необходимости альтернативы Visa и Mastercard
    @ Pius Koller/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Исполнительный директор «Европейской платежной инициативы» (European Payments Initiative, EPI) Мартина Ваймерт считает, что Европа срочно должна снизить свою зависимость от американских платежных систем Visa и Mastercard.

     Ваймерт заявила, что Европе срочно требуется альтернатива американским платежным системам Visa и Mastercard, передает ТАСС.

    По ее словам, европейские страны сильно зависят от международных решений, а трансграничных платежных инструментов собственного производства у ЕС нет.

    Ваймерт отметила: «Мы сильно зависим от международных платежных решений. Да, у нас есть хорошие национальные платежные инструменты, такие как внутренние карты, но у нас нет ничего трансграничного».

    Она подчеркнула, что если Европа стремится к экономической независимости, необходимо срочно действовать, поскольку геополитический контекст усиливает важность вопроса. По данным Европейского центрального банка, в 2022 году почти две трети всех операций по картам в еврозоне приходилось на Visa и Mastercard, а в 13 странах вообще отсутствуют национальные альтернативы.

    Ваймерт указала, что даже рассматриваемый цифровой евро может появиться слишком поздно, если геополитическая ситуация обострится. Европейские чиновники обеспокоены тем, что американские технологии могут быть использованы против ЕС в случае ухудшения отношений с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа планирует снизить зависимость от США в ближайшие годы.

    В Госдуме заявили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard.

    Компания Visa подала заявки на три новых знака в России.

    7 февраля 2026, 13:49 • Новости дня
    Венгерский аналитик поразился заявлениям фон дер Ляйен о России

    Венгерский аналитик поразился заявлениям фон дер Ляйен о России

    Венгерский аналитик поразился заявлениям фон дер Ляйен о России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгерский аналитик заявил, что поражен заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «важности давления на Россию», чтобы добиться переговоров.

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович иронично прокомментировал заявление главы Еврокомиссии фон дер Ляйен. Напомним, она заявила, что Россия начнет переговоры с искренними намерениями лишь в том случае, если на нее будет оказано давление. По ее словам, именно поэтому Евросоюз утвердил уже 20-й пакет антироссийских санкций.

    Комментируя ситуацию, Кошкович выразил удивление позицией Евросоюза, подчеркнув, что очередные санкции вряд ли приведут к изменению политики России, пишет РИА «Новости».

    «20-й раз – это просто прелесть... Но, пожалуйста, по крайней мере, наденьте шлем, прежде чем влетать головой в кирпичную стену. (Снова)», - написал в соцсетях Кошкович.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 20-й пакет санкций против России, включающий полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти и ограничения для банков.

    Также СМИ писали. что ЕС рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках этого пакета. При этом, газета Politico сообщила, что подготовка 20-го пакета санкций задерживается.


    7 февраля 2026, 11:34 • Новости дня
    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине

    Британцы резко раскритиковали план Макрона о 2 млрд фунтов для Украины

    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Читатели британской The Telegraph резко осудили идею Франции заставить Британию оплатить два миллиарда фунтов за участие в военных контрактах ЕС для Украины.

    Читатели британской газеты The Telegraph резко осудили требование Франции, чтобы Британия заплатила два млрд фунтов за доступ к военным контрактам Евросоюза для Украины, передает РИА «Новости». В комментариях отмечается, что Евросоюз, по мнению некоторых пользователей, проявляет чрезмерную меркантильность по отношению к союзникам.

    Один из комментаторов написал: «ЕС, олицетворением которого является эта »мерзкая лягушка«, кажется самой неразумной и меркантильной организацией в свободном мире. Вступительный взнос в два миллиарда фунтов, чтобы присоединиться к крупной европейской программе помощи Украине? Абсурд».

    Другой пользователь заявил, что Макрон – позер и отвратительный человек, который ошибается, если считает, что Британия что-то должна Франции.

    Еще один комментатор подчеркнул: «Катись-ка ты отсюда, Макрон». Некоторые пользователи считают, что Европа должна сама разбираться с вопросами поддержки Украины, не рассчитывая на помощь Британии или США, и призывают европейские страны заботиться о себе самостоятельно.

    Пользователи также иронизируют, что предложение Макрона означает оплату двух млрд фунтов за возможность потратить на Украину еще большие суммы. Они выражают уверенность, что соглашение, вероятно, будет утверждено, учитывая позицию премьер-министра Кира Стармера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия категорически против размещения войск Британии и Франции на Украине в любом виде.

    Ранее сообщалось, что Россия рассматривает размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине как иностранную интервенцию.

    А постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что Британия и Франция знают о неприемлемости для России размещения вооруженных сил НАТО на Украине и такие силы станут законными целями для российских вооруженных сил.


    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    9 февраля 2026, 19:59 • Новости дня
    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»
    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время открытия Олимпиады в Милане американского вице-президента Джей Ди Вэнса встретили свистом зрителей, что глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала проявлением европейской гордости.

    Как пишет Politico, инцидент произошел на стадионе «Сан-Сиро», когда изображение Вэнса появилось на больших экранах, передает РБК.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала произошедшее, заявив: «Ну что ж, я думаю, мы слышали много не очень приятных слов от Соединенных Штатов в адрес Европы. Конечно, у нашей публики тоже есть гордость, европейская гордость. И это заметно». Таким образом, Каллас назвала освистывание проявлением европейской гордости и выразила удовлетворение реакцией публики.

    Отмечается, что реакция зрителей стала заметной демонстрацией недовольства позицией США по отношению к Европе.

    Накануне директор МОК Марк Адамс напомнил о важности уважения и поддержке всех спортсменов, независимо от решений их правительств, после неодобрительных возгласов в адрес израильской сборной.

    Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    9 февраля 2026, 11:19 • Новости дня
    Лавров: НАТО, ЕС и ОБСЕ отживают свой век

    Лавров заявил об утрате США влияния и ослаблении НАТО, ЕС и ОБСЕ

    Лавров: НАТО, ЕС и ОБСЕ отживают свой век
    @ PAVEL BEDNYAKOV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что такие организации, как НАТО, Евросоюз и ОБСЕ, теряют прежнее значение из-за изменений в мировой политике и балансе сил.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие организации, как НАТО, Евросоюз и ОБСЕ, теряют свою актуальность и уходят в прошлое, передает ТАСС.

    В интервью для международной сети TV BRICS он подчеркнул, что альянс не выполнил свои обещания не расширяться на восток, данные еще Советскому Союзу, а Евросоюз разрушил инфраструктуру сотрудничества с Россией. Лавров также отметил, что ОБСЕ «полностью подчинилась односторонним действиям Запада и забыла про основополагающий принцип консенсуса».

    Кроме того, глава МИД России выразил мнение, что Соединенные Штаты объективно утрачивают экономическое влияние в мировой экономике, а страны Глобального Юга, в том числе Китай, Индия и Бразилия, усиливают свою роль.

    Он обратил внимание на происходящие процессы в Африке, где все больше государств стремятся развивать собственную промышленность, а не просто экспортировать сырье. Лавров напомнил, что Советский Союз начинал помогать африканским странам в этом направлении.

    Лавров отметил НАТО как пережиток прошлого и заявил, что сценарии распада альянса не входят в интересы Москвы.

    Также Лавров указывал, что Запад делает все для того, чтобы ОБСЕ прекратила свое существование.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западные страны стремятся превратить ОБСЕ в инструмент русофобской политики и поддержки киевских властей.

    7 февраля 2026, 18:04 • Новости дня
    Президент Словакии назвал ошибкой передачу Киеву МиГ-29

    Президент Словакии Пеллегрини счел передачу МиГ-29 Киеву ошибкой прежних властей

    Tекст: Вера Басилая

    Передача словацких истребителей МиГ-29 на Украину без замены вынудила Братиславу полностью полагаться на военную поддержку соседей, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини назвал ошибкой передачу истребителей МиГ-29 Украине без предоставления республике адекватной замены, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ни одно другое государство не поступало так, чтобы после передачи вооружения полностью зависеть от помощи соседей. Пеллегрини также отверг заявления прежней правительственной коалиции о том, что МиГ-29 были просто металлоломом, и напомнил, что самолеты смогли своим ходом покинуть страну.

    По словам Пеллегрини, когда он был премьер-министром, он лично испытывал МиГ-29 и убедился в их полной боеспособности. Премьер-министр Роберт Фицо, в свою очередь, считает, что прокуратура, закрывшая дела о передаче военной техники Украине, действует политически мотивированно, чтобы защитить бывшее руководство. Фицо отметил, что истребители были не только в рабочем состоянии, но и модернизированы в соответствии со стандартами НАТО.

    Ранее словацкий прокурор Растислав Ремета объявил о закрытии дел по передаче Украине истребителей МиГ-29 и системы ПВО С-300 из-за отсутствия доказательств нанесения ущерба республике.

    Министр обороны Словакии Роберт Калиняк ранее обвинил своего предшественника в государственной измене за передачу этих самолетов.

    7 февраля 2026, 21:16 • Новости дня
    Посол России в Бельгии сообщил о подготовке ЕС к войне с Россией

    Посол в Бельгии Гончар: Население ЕС готовят к вооруженному конфликту с Россией

    Tекст: Мария Иванова

    Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил о переводе европейской экономики на военные рельсы и подготовке населения ЕС к возможному вооруженному конфликту.

    Европа ускоренно милитаризируется, а население Евросоюза целенаправленно готовят к вооруженному конфликту с Россией, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар РИА «Новости».

    По его словам, «Европа стремительно милитаризируется, экономика переводится на военные рельсы, население готовят чуть ли не к неминуемому вооруженному конфликту с нашей страной. Подобная авантюрная и абсолютно безрассудная линия нам представляется крайне опасной и чреватой непредсказуемыми последствиями».

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал страны-члены альянса увеличить оборонные расходы и перейти к военному образу мышления, заявлая, что НАТО якобы является «следующей целью» России. Также он отметил, что европейцы должны быть готовы к возможному конфликту.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия не планирует никаких агрессивных действий в отношении стран НАТО и Евросоюза и готова письменно зафиксировать такие гарантии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием военного присутствия альянса у своих западных рубежей.

    В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, однако любые потенциально опасные для интересов страны действия не останутся без внимания. Власти России считают милитаризацию Европы безрассудной и опасной политикой, которая может привести к непредсказуемым последствиям.

    Напомним, в прошлом году посол России в Бельгии Денис Гончар также заявлял, что Евросоюз и НАТО готовятся к большой войне с Россией.

    7 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    Оставшийся без туристов из РФ финский аэропорт заявил всего четыре рейса в году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В текущем году финский аэропорт Лаппеенранта ожидает только четыре чартерных рейса из-за отсутствия российских туристов и угрозы закрытия.

    Аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии может обслужить до конца года всего четыре чартерных рейса. Причиной кризиса стало полное прекращение потока туристов из России, что поставило аэропорт под угрозу полного закрытия.

    Работник аэропорта уточнил в беседе с ТАСС, что до конца года запланированы только два чартерных рейса туда-обратно: на Родос 23 мая с возвращением 30 мая и на Корфу 18 сентября с возвратом 25 сентября. Сейчас других рейсов не ожидается, и перспективы наращивания трафика отсутствуют.

    Он также отметил, что диспетчерская вышка аэропорта, закрытая в октябре прошлого года, не будет работать минимум до конца 28 марта. В этот период возможно выполнение лишь разовых рейсов по отдельным заявкам, а стандартное сопровождение полетов не осуществляется.

    Зимой аэропорт не проводит регулярную уборку взлетно-посадочной полосы от снега, так как ближайшие месяцы не ожидается ни одного планового рейса. Чистка полосы производится только под конкретные разовые полеты. Единственным работающим объектом остается ресторан в пассажирском терминале, который открыт по будням

    До этого сообщалось, что более 4,5 тыс. граждан Финляндии въехали в Россию в 2025 году, несмотря на закрытие пограничных пунктов. Ранее жители Финляндии рассказали, как изменилась их жизнь у закрытой уже третий год границы с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Лаппеенранта может окончательно прекратить работу из-за убытков, вызванных отсутствием туристов из России, особенно из Петербурга.

    7 февраля 2026, 14:00 • Новости дня
    Кибератака вскрыла данные работников Еврокомиссии

    Еврокомиссия сообщила о краже данных сотрудников в ходе кибератаки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Доступ к служебным мобильным номерам и именам части персонала Еврокомиссии получили злоумышленники после атаки на мобильную инфраструктуру организации, о похищении сообщили в самой ЕК.

    Данные сотрудников Европейской комиссии, включая имена и служебные мобильные номера, были похищены в результате кибератаки на мобильную инфраструктуру ведомства, передает РИА «Новости». Об этом говорится в официальном заявлении Еврокомиссии.

    В документе уточняется: «Центральная инфраструктура Европейской комиссии, управляющая мобильными устройствами, выявила следы кибератаки, которая могла привести к получению доступа к именам сотрудников и номерам мобильных телефонов части персонала».

    В Еврокомиссии пообещали принять все необходимые меры для защиты информационных систем и обеспечения безопасности данных сотрудников. Подробности о масштабах атаки и предполагаемых злоумышленниках пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Европарламент подверг резкой критике план Еврокомиссии по усилению защиты ЕС от вмешательства России, кибератак и дезинформации.

    До этого Евросоюз создал новую европейскую базу данных уязвимостей в кибербезопасности и заявлял, что готов помочь Украине в подготовке ее армии по борьбе с кибератаками.

    9 февраля 2026, 05:33 • Новости дня
    Посол Беляев: Швеция перестала скрывать военные планы против России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Стокгольм проводит форсированную модернизацию вооруженных сил и флота, открыто признавая направленность этих инициатив против российской стороны, заявил посол в Стокгольме Сергей Беляев.

    Шведская сторона проводит глубокую и многоплановую модернизацию своей армии ускоренными темпами, указал дипломат в беседе с РИА «Новости».

    Он отметил, что Стокгольм уже даже и не скрывает, что «все эти инициативы направлены против России».

    Глава дипмиссии отметил, что утвержденная парламентом программа «тотальной обороны» на 2025–2030 годы предполагает кратное увеличение расходов. Документ предусматривает закупку принципиально новых типов вооружения и серьезные структурные изменения в войсках. Также анонсирован рост числа призывников и переход к формированию более крупных соединений.

    Отдельное внимание уделяется развитию военного флота, который должен выйти на качественно новый уровень. Командование планирует приобрести четыре фрегата для существенного расширения боевых возможностей. По словам Беляева, это позволит шведским кораблям действовать не только в прибрежных зонах Балтийского моря, но и проводить операции в других регионах.

    Ранее Беляев отмечал, что за прошлый год на посольство России и российское торгпредство в стране совершили более 20 атак с помощью БПЛА. При этом шведские власти виновных так и не нашли.

    9 февраля 2026, 14:25 • Новости дня
    Лавров заявил о сигналах Европы о желании участвовать в переговорах по Украине

    Лавров: Европа посылает сигналы о желании участвовать в переговорах по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что представители европейских стран выражают желание участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

    По словам Лаврова, европейские дипломаты используют непубличные каналы связи для передачи подобных сигналов Москве, передает ТАСС.

    «Сигналы, которые они (представители Европы) посылают по разным, вполне не публичным каналам: мы тоже вот как бы часть проблемы, часть процесса, мы должны иметь место за столом. Они это и публично говорят, то есть и тут тоже ничего нового не происходит», – отметил министр в интервью телеканалу НТВ.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией.

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил активность Европы по переговорам с Москвой.

    9 февраля 2026, 22:11 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС готовит включение членства Украины в блоке в мирное соглашение

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз разрабатывает различные сценарии для закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении, включая предоставление Киеву защиты и некоторых прав блока, сообщает Bloomberg.

    Евросоюз готовит несколько вариантов включения вопроса о членстве Украины в блоке в будущее мирное соглашение, передает РИА «Новости».

    Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что среди рассматриваемых вариантов – обеспечение Киева защитой на начальном этапе, аналогичной той, которую получают страны при вступлении в ЕС.

    Собеседники агентства уточнили, что Украина может получить немедленный доступ к ряду прав, которыми обладают полноправные члены блока. Кроме того, Евросоюз рассматривает возможность предоставить Украине четкие сроки для выполнения всех необходимых условий на пути к официальному принятию в ЕС.

    Среди других предложений фигурируют продолжение текущего процесса вступления, введение переходного периода или постепенное членство. Источники агентства отмечают, что эти варианты обсуждаются как часть переговоров по мирному соглашению.

    Представитель Еврокомиссии подтвердил агентству, что вопрос будущего вступления Украины в ЕС действительно входит в повестку переговоров по мирному урегулированию.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз и НАТО приведет к войне, а страна должна оставаться «буферной зоной» между Западом и Россией.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что не видит шансов на быстрое присоединение Украины к Европейскому союзу.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам Евросоюза дорожную карту по ускоренному вступлению Украины в Евросоюз к 2027 году.

    9 февраля 2026, 10:20 • Новости дня
    Посол: «Колхозная» политика Запада ввергла отношения с Россией на океанские глубины

    Посол в Италии Парамонов заявил о падении отношений с Западом на дно

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Колхозная» политика Западной Европы опустила отношения с Россией на «глубины Марианской впадины», итальянские власти предпочитают занимать «страусиную позицию», не прислушиваясь к мнению своих граждан, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов.

    Парамонов заявил, что коллективная, по его словам «колхозная», политика Западной Европы опустила отношения между Россией и Италией на «глубины Марианской впадины», передает РИА «Новости».

    Парамонов подчеркнул, что подобные вопросы о судьбе двусторонних отношений регулярно поднимаются как на мероприятиях в России, так и в Италии, что свидетельствует о неравнодушии многих граждан обеих стран.

    Дипломат отметил, что среди граждан существует ожидание перемен к лучшему и возобновления диалога между странами, однако, по его словам, официальные власти Италии занимают «страусиную позицию» и игнорируют мнение общества. Парамонов обратил внимание на то, что отсутствие открытого диалога и сотрудничества с Россией отрицательно сказывается на Италии и ее населении.

    По мнению посла, такие решения уже начали влиять на внешнеполитические позиции Рима, а также на социально-экономическую ситуацию и уровень благосостояния простых итальянцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отмечали, что Европа оказалась на второстепенных позициях в экономическом и политическом партнерстве с Россией.

    9 февраля 2026, 21:42 • Новости дня
    Лавров: США не поддержат интервенцию войск Европы на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что США не будут помогать европейским странам в случае ввода их войск на Украину.

    Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ отметил, что Вашингтон не поддержит европейские страны, если они решат разместить свои войска на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, руководители Британии и Франции, а также генсек НАТО открыто заявляют о планах развернуть на Украине экспедиционные войска и рассчитывают на автоматическую военную поддержку США.

    Лавров подчеркнул, что российская сторона обсудила этот вопрос с американцами и получила ответ, который, по его словам, не будет положительным для европейцев и Владимира Зеленского.

    «Нисколько не сомневаюсь, что ответ для европейцев и Владимира Зеленского не будет позитивным», – заявил министр. Лавров не стал раскрывать детали обсуждения с представителями США, но дал понять, что Вашингтон не намерен вмешиваться в случае эскалации.

    Соединенные Штаты и европейские страны согласовали многоуровневый план ответа на возможные «нарушения» со стороны России.

    Ранее Лавров предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине.

    Также Лавров подчеркнул, что Россия применит все доступные средства для ответа в случае военной агрессии со стороны Европы.

    9 февраля 2026, 05:30 • Новости дня
    Европарламентарий заявил о планах ЕС создать армию в 100 тыс. человек

    Европарламентарий Картайзер заявил о планах ЕС создать армию в 100 тыс. человек

    Европарламентарий заявил о планах ЕС создать армию в 100 тыс. человек
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Брюссель намерен создать европейскую армию в 100 тыс. человек, игнорируя нейтралитет некоторых государств – членов Евросоюза, заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

    «ЕС стремится стать оборонной организацией, игнорируя нейтралитет некоторых государств-членов, а также недостаточную правовую основу для столь амбициозного процесса. Предлагаемое создание европейской армии численностью 100 тыс. человек не имеет никакой правовой базы», – сказал он ТАСС.

    Картайзер назвал эти процессы тревожными тенденциями, так как Брюссель постоянно превышает свои полномочия, реализуя федералистскую повестку, что проявляется в различных сферах, включая оборону, здравоохранение и жилищную политику.

    Евродепутат отметил, что примеров нарушения договоров немало, как, например, введение общего долга, что запрещено.

    Он подчеркнул, что Евросоюз и большинство его стран-участниц отвергают любые изменения договоров, осознавая, что население не поддержало бы федералистскую и милитаристскую политику на референдумах.

    Для сокрытия нарушений Брюссель, по словам Картайзера, стал вводить «инструменты цензуры для контроля над социальными сетями».

    «Социальные сети более свободны, потому все чаще подвергаются цензуре с помощью правовых механизмов, таких как «Акт о цифровых услугах», планируемый «контроль чатов» и другие меры», – пояснил он.

    При этом вышеописанных мер недостаточно и к внедрению предложен так называемый «щит демократии» для контроля избирательных процессов.

    Картайзер приводит в пример аннулирование демократических выборов и последующее отстранение успешного кандидата от участия в выборах в Румынии.

    «Вот, на что ЕС способен и что он намерен делать. Аналогичным образом ЕС активно поддерживал манипуляции на последних выборах в Молдавии», – подытожил евродепутат.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Евросоюза задумались о возможном ослаблении военных связей с Америкой. Брюссель объявил о начале подготовки новой стратегии безопасности для Европы. Каллас отвергла предложение создать Совет безопасности Европы.


    9 февраля 2026, 11:45 • Новости дня
    Лавров отметил рост интереса к инициативе Путина по безопасности в Евразии

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил значительный рост интереса к инициативе по созданию архитектуры безопасности на евразийском пространстве, предложенной президентом России Владимиром Путиным.

    Сергей Лавров в интервью TV BRICS заявил, что инициатива президента России Владимира Путина о формировании архитектуры евразийской и общеконтинентальной безопасности становится все более востребованной, передает ТАСС.

    По его словам, к этой идее присоединяется все больше стран, а сама концепция строится на материальной базе Большого Евразийского партнерства. По словам министра, чем крепче связи между региональными и субрегиональными объединениями, тем прочнее станет основа для общей модели безопасности.

    Лавров подчеркнул, что процесс создания Большого Евразийского партнерства уже идет и начался он с взаимодействия между ЕАЭС, ШОС и АСЕАН, при этом учитывается инициатива Китая «Один пояс, один путь». Министр отметил регулярные встречи глав исполнительных структур этих организаций, что позволяет более эффективно реализовывать совместные проекты без дублирования усилий.

    Он также указал на успешную кооперацию в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг», а также в совместных проектах между Южной Азией, российским Дальним Востоком и по использованию Северного морского пути. Лавров резюмировал, что объединительные процессы в Евразии активно развиваются.

    Россия проинформировала руководство ОБСЕ об инициативе Владимира Путина по созданию Большого Евразийского партнерства.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил важность того, чтобы страны Евразии сами определяли будущее континента без внешнего вмешательства и укрепляли ОДКБ.

    Ранее Владимир Путин предложил создать экспертный форум по безопасности Евразии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Евразии нужна новая архитектура безопасности.

