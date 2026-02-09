Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали у берегов Камчатки

Tекст: Мария Иванова

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН, передает РИА «Новости».

«Координаты: 51.1745, 160.0432… Магнитуда (Ml): 5.8», – говорится в сообщении ученых.

По данным специалистов, подземный толчок был зафиксирован в 17.09 по местному времени (8.09 мск). Эпицентр находился в 232 км к востоку от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 40,5 км.

Информация об инструментальной интенсивности подземных толчков в населенных пунктах пока не поступала. Однако в социальных сетях жители Петропавловска-Камчатского отмечают, что ощутили землетрясение.

ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщает, что за последнюю неделю в регионе зарегистрировано 31 землетрясение, и четыре из них ощутили жители разных населенных пунктов.

С конца июля 2023 года, когда на Камчатке случилось сильнейшее за последние десятилетия землетрясение магнитудой 8,8, в регионе сохраняется режим ЧС природного характера.

Сейсмологи отмечают, что афтершоки продолжаются ежедневно, однако большинство из них не ощущается населением, а интенсивность подземных толчков постепенно снижается. Уровень сейсмичности в регионе по-прежнему оценивается как фоновый повышенный.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в гачале февраля вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 7,5 км.

Ученые зафиксировали аномально высокий уровень сейсмичности на Камчатке. В частности, в конце января землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Камчатки.