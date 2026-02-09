Маск пообещал оплатить защиту свидетелям по делу Эпштейна

Маск пообещал оплатить юридическую защиту свидетелям по делу Эпштейна

Tекст: Мария Иванова

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что готов оплатить услуги адвоката всем, кто согласится дать показания о списке клиентов финансиста Джеффри Эпштейна и столкнётся с юридическим преследованием, передает РИА «Новости».

Он отреагировал на вопрос пользователя соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), интересовавшегося, почему список клиентов Эпштейна до сих пор не был предоставлен конгрессменам США.

«Я оплачу защиту любому, кто расскажет правду об этом и из-за этого попадет под иск», – написал Маск, комментируя обсуждение в своей соцсети.

Недавно заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш сообщил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем раскрытых документов превысил 3,5 млн файлов.

Напомним, в 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он был найден мертвым в тюрьме, следствие сочло это самоубийством.

Ранее сообщалось, что Джеффри Эпштейн обсуждал с Илоном Маском организацию вечеринки с девушками. Маск при этом заявил, что заблокировал Эпштейна из-за его навязчивых приглашений.

Миллиардер также выразил недоумение по поводу того, что сообщница Эпштейна Гислейн Максвелл находится в тюрьме, а ни один из клиентов Эпштейна не был арестован.