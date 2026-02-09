Ростех сообщил о мощном прорыве в развитии антидроновых и лазерных систем

Tекст: Ольга Иванова

Россия активно развивает антидроновые системы и лазерные технологии, что может полностью нивелировать эффективность применения беспилотников – даже если их будет не просто много, а сотни тысяч, рассказал в интервью ТАСС индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев. Он выступил на полях выставки World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии.

По словам Оздоева, точка зрения о том, что дроны в будущем станут главной силой на поле боя, а классическую бронетехнику можно будет списать, имеет право на существование, однако делать столь однозначные выводы преждевременно. Он считает, что авторы подобных идей основываются на специфическом опыте спецоперации на Украине, а не на универсальных закономерностях военного дела.

Оздоев отметил, что противодействие дронам быстро развивается: совершенствуются системы ПВО, увеличивается количество дронов-перехватчиков, внедряются новые лазерные и электромагнитные средства. «Это может свести на нет возможность эффективного применения противником беспилотников вообще. Будь у него их хоть сотни тысяч», – заявил он.

Он также подчеркнул, что Запад делает ставку на дальнейшее развитие ракетных и гиперзвуковых технологий, авиации, флота и космических боевых систем, не отказываясь при этом от танков, поскольку беспилотники не способны противодействовать массированным ударам гиперзвуковым оружием, особенно с применением специальных боевых частей.

В заключение Оздоев отметил, что в случае крупномасштабной войны танки останутся востребованными как наиболее устойчивые машины поля боя, способные сохранять боеспособность даже при использовании оружия массового поражения. Он добавил, что «Ростех» активно увеличивает производство дронов всех типов и компонентов к ним, но считает ошибочным рассматривать только беспилотные системы как оружие будущего, поскольку война может принять более классический, масштабный и стремительный характер.

