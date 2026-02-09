В МВД объяснили, зачем мошенники взламывают аккаунты маркетплейсов

В МВД сообщили о способах мошенников оформлять дорогие покупки на чужие аккаунты

Tекст: Мария Иванова

Мошенники взламывают аккаунты пользователей на маркетплейсах, чтобы оформлять заказы на дорогую электронику и гаджеты, а затем оставлять все финансовые обязательства на владельцах учетных записей, сообщает Telegram-канал УБК.

В МВД пояснили, что основной интерес злоумышленников связан с возможностью совершать покупки в рассрочку или по так называемому «сплиту».

По данным ведомства, доступ к аккаунтам мошенники получают, используя методы социальной инженерии. В социальных сетях и мессенджерах они публикуют объявления с предложением «заработать на маркетплейсах», представляясь участниками партнерских программ и просят оформить покупку за вознаграждение. Кроме того, активно применяются фишинговые сайты, поддельные страницы для входа и вредоносные приложения.

Для защиты МВД советует установить самозапрет на оформление кредитов. Эта мера может не полностью обезопасить пользователя, так как часть сплит-покупок не считается кредитными продуктами, однако в большинстве случаев она блокирует попытки оформления займов на имя жертвы.

Также рекомендуется подключить двухфакторную аутентификацию и соблюдать базовые правила кибербезопасности. Важно не переходить по подозрительным ссылкам и не делиться личными данными с незнакомыми людьми.

