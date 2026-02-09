Истощенного тигренка-сироту нашли на трассе в Хабаровском крае

Tекст: Дмитрий Зубарев

Истощённого тигрёнка-сироту нашли в Хабаровском крае, сообщает РИА «Новости». Животное обнаружили на обочине автодороги между Комсомольском-на-Амуре и Николаевском-на-Амуре – малышу требовалась срочная помощь. Как уточнили в управлении охотничьего хозяйства, инспекторы отловили тигрёнка и доставили его в Хабаровск, а на месте следов взрослой самки не обнаружили.

Сейчас тигрёнок по кличке Тимоша находится в вольере Службы по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий региона. Врачи отмечают, что из-за ослабленного состояния ему требуется постоянный уход. Его содержат отдельно от другой найденной ранее тигрицы Вики, которая к моменту появления Тимоши уже пошла на поправку и проявляет живой характер.

Центр «Амурский тигр» обеспечивает полное содержание и ветеринарный уход обоих тигрят. Как заявили в службе охотничьего надзора, за животными наблюдает эксперт Иван Шахов. Тимоша заметно окреп, спокойно принимает пищу и отличается более уравновешенным характером по сравнению с Викой.

По данным управления, после зимней переписи 2021-2022 годов в России насчитывается около 750 амурских тигров. За последние годы популяция увеличилась примерно на 150 особей. Эти редкие хищники обитают только на Дальнем Востоке: в Приморском и Хабаровском краях, а также в Амурской и Еврейской автономной областях.

