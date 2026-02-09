Врач Подчиненова предупредила о риске «блинного синдрома» перед Масленицей

Tекст: Дмитрий Зубарев

В преддверии Масленицы врач предупредила о рисках «блинного синдрома», который может возникнуть после употребления продуктов, загрязнённых мучным клещом, передает ТАСС. Подчиненова отметила, что этот синдром представляет собой редкое аллергическое состояние, возникающее чаще у людей с предрасположенностью к аллергии или бронхиальной астме.

«Блинный синдром – это достаточно редкое аллергическое состояние, которое может возникать у людей, особенно с предрасположенностью к аллергии, после употребления продуктов, загрязнённых мучным клещом. Реакция может включать кашель, одышку, желудочно-кишечные симптомы (боль в животе, тошнота, рвота, диарея), крапивницу или отёк Квинке. Свое название синдром получил потому, что был впервые описан после употребления блинов», – уточнила эксперт.

По словам Подчиненовой, причиной становится не сама мука, а микроскопические клещи, которые размножаются на складах, в домашней пыли и портят продукты. В группу риска входят не только мука, макаронные изделия и крупы, но также любые сыпучие продукты, в том числе сушёные овощи и сухофрукты.

Эксперт добавила, что в тяжёлых случаях возможен анафилактический шок, а симптомы могут проявиться не сразу, а после физической нагрузки. Наибольший риск существует для людей с уже диагностированными аллергиями, в частности для астматиков.

Для защиты врач рекомендовала хранить продукты в герметичных ёмкостях и соблюдать меры предосторожности, чтобы предотвратить распространение клеща и сохранить здоровье в праздничную неделю Масленицы, которая в 2026 году пройдёт с 16 по 22 февраля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость блинов на Масленицу выросла.

На Урале сотрудники МЧС спасли женщину, которая подавилась блинами.

В Красноярском крае женщина скончалась во время конкурса по поеданию блинов.