Археологи установили реальность боевых слонов при переходе Ганнибалом Альп

Tекст: Катерина Туманова

Во время Второй Пунической войны карфагенский полководец Ганнибал, как известно, использовал огромных боевых зверей с разрушительной силой против римских войск. До сих пор почти все свидетельства о слонах основывались на исторических описаниях и изображениях сражений, созданных художниками.

Однако в 2020 году археологи обнаружили единственную кость, захороненную под кабинетом врача в Кордовской провинциальной больнице в Испании, пишет Daily Mail.

Радиоуглеродный анализ образца кости позволил датировать смерть животного концом IV – началом III веков до нашей эры, что совпадает со временем Второй Пунической войны.

Кроме кости, археологи обнаружили следы разрушений древнего города, а также 12 каменных шаров от осадных орудий, тяжелые наконечники стрел от скорпионов и карфагенские монеты, отчеканенные в Картахене между 237 и 206 годами до нашей эры. Все эти находки свидетельствуют о том, что город подвергся карфагенскому нападению именно в период Второй Пунической войны.

«С археологической точки зрения, уровень разрушений, задокументированный в Колина-де-лос-Кемадос, хорошо вписывается в формирующуюся картину событий, связанных со Второй Пунической войной», – пишут ученые в Journal of Archaeological Science: Reports.

Они считают, что кость маловероятно могла быть привезена для торговли или других целей, так как была слишком мала и не представляла ценности для путешественников.

Исследователи заключают, что находка может стать одним из немногих прямых археологических свидетельств использования боевых слонов в античности на Западе Европы.

