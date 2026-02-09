  • Новость часаЭкс-замглавы Минобороны Иванову предъявили иск на 405 млн рублей
    9 февраля 2026, 06:25 • Новости дня

    Археологи установили реальность боевых слонов при переходе Ганнибалом Альп

    Tекст: Катерина Туманова

    Поход Ганнибала со слонами через Альпы – один из самых легендарных моментов в истории, долгое время считавшийся легендой, однако археологи обнаружили кость, доказывающую, что легенда описывала реальность во время Второй Пунической войны.

    Во время Второй Пунической войны карфагенский полководец Ганнибал, как известно, использовал огромных боевых зверей с разрушительной силой против римских войск. До сих пор почти все свидетельства о слонах основывались на исторических описаниях и изображениях сражений, созданных художниками.

    Однако в 2020 году археологи обнаружили единственную кость, захороненную под кабинетом врача в Кордовской провинциальной больнице в Испании, пишет Daily Mail.

    Радиоуглеродный анализ образца кости позволил датировать смерть животного концом IV – началом III веков до нашей эры, что совпадает со временем Второй Пунической войны.

    Кроме кости, археологи обнаружили следы разрушений древнего города, а также 12 каменных шаров от осадных орудий, тяжелые наконечники стрел от скорпионов и карфагенские монеты, отчеканенные в Картахене между 237 и 206 годами до нашей эры. Все эти находки свидетельствуют о том, что город подвергся карфагенскому нападению именно в период Второй Пунической войны.

    «С археологической точки зрения, уровень разрушений, задокументированный в Колина-де-лос-Кемадос, хорошо вписывается в формирующуюся картину событий, связанных со Второй Пунической войной», – пишут ученые в Journal of Archaeological Science: Reports.

    Они считают, что кость маловероятно могла быть привезена для торговли или других целей, так как была слишком мала и не представляла ценности для путешественников.

    Исследователи заключают, что находка может стать одним из немногих прямых археологических свидетельств использования боевых слонов в античности на Западе Европы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, египтолог Виктор Солкин рассказал, что нераскопанный храм эпохи Рамзеса II в провинции Сохаг может стать громким открытием для мировой археологии. Археологи нашли руины монастыря византийских монахов в Египте. «Лик» Мелони нашли при реставрации в римской базилике.

    8 февраля 2026, 10:59 • Новости дня
    Politico: Бейкер стал ключевой фигурой в формировании конфронтации США с Европой
    Politico: Бейкер стал ключевой фигурой в формировании конфронтации США с Европой
    @ Braze_Baiba

    Tекст: Дарья Григоренко

    В тени громких заявлений Белого дома, заместитель советника по нацбезопасности Энди Бейкер стал ключевой фигурой, формирующей новую линию США по отношению к Европе, выступая против расширения НАТО, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, за кулисами формирующейся внешнеполитической линии администрации президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса ключевую роль играет Энди Бейкер. Несмотря на крайне низкий публичный профиль, Бейкер оказывает заметное влияние на политику Вашингтона, особенно в вопросах отношений с союзниками в Европе и формирования новых приоритетов национальной безопасности США.

    Идеологически Бейкер близок к крылу «реалистов» в Республиканской партии, скептически относящихся к военному вмешательству за рубежом и традиционным американским альянсам. Администрация называет это подходом «гибкого реализма», где национальные интересы США ставятся выше абстрактных идеалов и международных обязательств. По мнению ряда европейских дипломатов, именно влияние Бейкера объясняет новую конфронтационную риторику Вашингтона в отношениях с Европой.

    В Белом доме Бейкера характеризуют как выдающегося стратега и интеллектуала, чьи идеи находят поддержку и у вице-президента, и у таких единомышленников, как Элбридж Колби. Их объединяет желание переориентировать ресурсы США на противодействие Китаю и сократить присутствие в Европе. Эксперты считают, что «гибкий реализм» Бейкера и его влияние на Вэнса могут существенно определять внешнюю политику республиканцев в будущем, особенно если последний станет кандидатом на президентских выборах 2028 года.

    Ранее сообщалось, что непубличный чиновник Белого дома Энди Бейкер, владеющий русским языком, активно участвует в формировании внешней политики США, включая украинский вопрос.

    9 февраля 2026, 21:21 • Новости дня
    Экономист: Европа опоздала с созданием собственной платежной системы

    Экономист Лизан: Попытки ЕС создать аналог Visa или MasterCard вызовут резкую реакцию США

    Экономист: Европа опоздала с созданием собственной платежной системы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия еще в 2014 году понимала риск отсутствия национальной платежной системы, тогда как Европа дождалась прихода в Белый дом Дональда Трампа, который может ответить на инициативу Брюсселя по созданию своей платежной системы новыми тарифами и налогами. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее в Европе заявили о необходимости снижения зависимости от американских платежных систем Visa и MasterCard.

    Европа имеет все шансы создать собственную платежную систему, считает экономист Иван Лизан. «Не стоит сомневаться в их возможностях. Процесс трудоемкий и требует вложений, но в ЕС достаточно программистов и средств. Если зададутся целью – заменят Visa и MasterCard», – сказал он.

    По его мнению, главная сложность – бюрократические барьеры, которые растянут создание системы на три – пять лет. «Но проблема в другом. Почему Европа озаботилась этим только сейчас?», – отмечает эксперт.

    Он напоминает, что Россия, как ответственная страна, начала разрабатывать свой аналог еще в 2014 году, понимая, что отсутствие собственной системы передает Западу дополнительный рычаг давления. «Европа же продолжала сидеть в комфорте, пока ее «не клюнул петух», – акцентирует Лизан.

    «Брюссель дождался прихода Трампа и только сейчас задумался о финансовом суверенитете. Теперь же эти начинания могут обернуться для ЕС новыми ограничениями и налогами за то, что они посмели «обидеть» Visa и MasterCard», – заключил экономист.

    Ранее в Европе заявили о необходимости сокращения зависимости от американских платежных систем Visa и MasterCard. Как заявила Мартина Ваймерт, глава консорциума European Payments Initiative (EPI), сделать это можно путем создания собственных трансграничных альтернатив, пишет Financial Times.

    По ее словам, доминирование американских компаний в сфере карточных платежей представляет риски для «финансового суверенитета» ЕС в условиях напряженности на международной арене. В настоящее время на Visa и Mastercard приходится около двух третей всех карточных операций в еврозоне, при этом 13 стран блока не имеют национальной альтернативы.

    Ваймерт также отметила, что имеющиеся системы на данный момент проблемы не решают, поскольку их работа ограничивается пределами одной или нескольких стран, в то время как необходим общеевропейский уровень. Между тем, запущенная EPI цифровая платформа Wero также не сумела подобраться к подобному масштабу.

    По данным Financial Times, подобного рода опасения усиливаются с сокращением использования наличных и риска того, что контроль над платежной инфраструктурой может быть использован как инструмент давления в случае ухудшения отношений между ЕС и США. По оценке экс-главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марго Драги, экономическая взаимосвязь ныне превратилась в «источник рычагов давления и контроля».

    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    7 февраля 2026, 21:16 • Новости дня
    Посол России в Бельгии сообщил о подготовке ЕС к войне с Россией

    Посол в Бельгии Гончар: Население ЕС готовят к вооруженному конфликту с Россией

    Tекст: Мария Иванова

    Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил о переводе европейской экономики на военные рельсы и подготовке населения ЕС к возможному вооруженному конфликту.

    Европа ускоренно милитаризируется, а население Евросоюза целенаправленно готовят к вооруженному конфликту с Россией, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар РИА «Новости».

    По его словам, «Европа стремительно милитаризируется, экономика переводится на военные рельсы, население готовят чуть ли не к неминуемому вооруженному конфликту с нашей страной. Подобная авантюрная и абсолютно безрассудная линия нам представляется крайне опасной и чреватой непредсказуемыми последствиями».

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал страны-члены альянса увеличить оборонные расходы и перейти к военному образу мышления, заявлая, что НАТО якобы является «следующей целью» России. Также он отметил, что европейцы должны быть готовы к возможному конфликту.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия не планирует никаких агрессивных действий в отношении стран НАТО и Евросоюза и готова письменно зафиксировать такие гарантии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием военного присутствия альянса у своих западных рубежей.

    В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, однако любые потенциально опасные для интересов страны действия не останутся без внимания. Власти России считают милитаризацию Европы безрассудной и опасной политикой, которая может привести к непредсказуемым последствиям.

    Напомним, в прошлом году посол России в Бельгии Денис Гончар также заявлял, что Евросоюз и НАТО готовятся к большой войне с Россией.

    7 февраля 2026, 13:36 • Новости дня
    В России представили самый маленький дрон с распознаванием лиц

    В России представили самый маленький в мире дрон с распознаванием лиц

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве представили обновлённую версию самого маленького дрона в мире с искусственным интеллектом, способного распознавать лица и автоматически следовать за человеком.

    Российская компания «Сверх» представила обновленную версию самого маленького в мире дрона с искусственным интеллектом, передает РИА «Новости».

    Новинка оснащена системой распознавания лиц и функцией автоматического следования за человеком. Дрона также оснастили радионавигацией и датчиком оптического потока, что позволяет ему работать в сложных помещениях и удерживать позицию даже при слабом освещении или отсутствии спутникового сигнала.

    Масса квадрокоптера составляет всего 85 граммов, что делает его уникальным среди аналогов. Нейросетевые алгоритмы функции распознавания лиц запускаются непосредственно на борту устройства и работают в реальном времени. При кратковременной потере из виду нужного человека дрон способен прогнозировать его траекторию и самостоятельно восстанавливать сопровождение или переходить в режим активного поиска.

    Основатель компании «Сверх» Андрей Коригодский отметил: «Наша задача – сделать микродрон не просто »летающей камерой«, а полноценным автономным инструментом для бизнеса». В компании добавили, что обновленная платформа уже проходит тестирование и готовится к внедрению в логистику и автоматизацию складов.

    Кроме того, дрон предназначен для инвентаризации в логистических центрах и умеет распознавать штрихкоды и QR-коды. Разработчики также усилили конструкцию, оптимизировали электронику и предусмотрели возможность установки дополнительных аккумуляторов для увеличения времени полета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Рособоронэкспорта заявили, что российская военная продукция подтвердила свою эффективность в бою.

    Глава Российской академии наук Геннадий Красников сообщил о развитии в России технологий «роев» беспилотников.

    Ростех пообещал представить на выставке в Эр-Рияде новый снаряд для борьбы с дронами.

    7 февраля 2026, 17:12 • Новости дня
    Робот Atlas научился делать колесо и сальто назад

    Робот Atlas выполнил колесо и сальто назад

    Tекст: Вера Басилая

    Человекоподобный робот Atlas продемонстрировал сальто назад и колесо, что подчеркивает рост его координации и устойчивости.

    Компания Boston Dynamics представила обновленные возможности своего человекоподобного робота Atlas, передает радио Sputnik.

    На опубликованных кадрах видно, как Atlas сначала выполняет колесо, а затем безошибочно совершает сальто назад. По словам разработчиков, эти движения требовали сложной координации и точного управления балансом.

    Китайские роботы UBTech Robotics выполнили синхронное сальто на концерте известного певца.

    Компания UBTech Robotics  презентовала первого искусственного интеллекта-уборщика для общественных мест.

    В  Мехико начались клинические испытания роботов для оплодотворения.

    9 февраля 2026, 05:40 • Новости дня
    NYT узнала об «эволюции» домашних собак на Украине в диких из-за войны

    Tекст: Катерина Туманова

    Исследователи обнаружили удивительные изменения у бывших домашних животных, находившихся на передовой линии боевых действий с Россией.

    В опубликованном в декабре в журнале Evolutionary Applications исследовании группа ученых обнаружила, что воздействие конфликта на Украине за короткий период превратило собак, ранее бывших домашними питомцами, в собак, обитающих в более дикой среде, пишет New York Times (NYT).

    Ученые собрали разнообразные данные о 763 собаках из девяти регионов Украины. Команда работала с приютами для животных, а ветеринары и волонтеры собирали данные о бездомных собаках в потенциально безопасных районах, а иногда и в районах, отнесенных к опасным территориям.

    «Большинство выводов исследовательской группы указывали на то, что собаки, находящиеся на передовой, за удивительно короткий период времени стали больше похожи на диких собак, таких как волки, койоты или динго, – пишет NYT.

    У собак на передовой редко встречались короткие морды, как у французского бульдога, или длинные, как у таксы. У многих также уменьшилась масса тела. Даже их уши приобрели другую форму: заостренные встречались чаще, чем висячие.

    «На передовой собаки с признаками «дикого» фенотипа действительно выживают чаще: прямые уши, прямой хвост, меньше белого окраса», – сообщил один из исследователей.

    Малгожата Витек, автор исследования и аспирантка Гданьского университета в Польше, добавила, что война действует как мощный фильтр, отдавая предпочтение качествам, повышающим выживаемость в экстремальных условиях.Сильнее всего ученых удивила скорость преображения животных, оказавшихся в зоне боевых действий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боец с позывным «Рыжик» рассказал, как собаки предупреждают об артобстреле. Енот Херсон, выживший при атаке ВСУ, стал героем образовательного проекта для детей и взрослых. Ослик Жорик, который помогал военнослужащим перевозить снаряды на СВО, теперь обживается в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге.

    7 февраля 2026, 12:28 • Новости дня
    Физик Кип Торн предсказал поиск инопланетян с помощью гравитационных волн

    Кип Торн допустил использование гравитационных волн для связи с инопланетянами

    Tекст: Мария Иванова

    Гравитационные волны могут стать новым инструментом для поиска внеземных цивилизаций, поскольку сигналы этого типа проходят сквозь любые преграды во Вселенной, заявил нобелевский лауреат, иностранный член Российской академии наук, астрофизик Кип Торн.

    Гравитационные волны могут стать новым инструментом для поиска инопланетных цивилизаций и установления с ними контакта, заявил ТАСС нобелевский лауреат Кип Торн.

    Известный астрофизик, иностранный член Российской академии наук, отметил, что «очень продвинутая цивилизация сможет использовать гравитационные волны для изучения Вселенной или даже для налаживания контактов с другими разумными существами, не опасаясь того, что на пути сигнала появится непроходимое для него препятствие».

    Торн подчеркнул уникальные свойства гравитационных волн: по его словам, в отличие от электромагнитных волн, они способны проникать сквозь любые преграды, что делает их идеальным средством для межзвездной связи и научных исследований.

    Помимо научной деятельности, Кип Торн известен широкой публике благодаря сотрудничеству с режиссером Кристофером Ноланом. Во время создания фильма «Интерстеллар» он выступал в роли научного консультанта, а позже написал книгу, в которой подробно объяснил научные идеи, положенные в основу сюжета картины.

    Между тем российские ученые отмечали, что академик Владислав Пустовойт первым описал механизм детектирования гравитационных волн.

    7 февраля 2026, 09:05 • Новости дня
    Ростех анонсировал премьеру цифровых инноваций на ИННОПРОМе в Саудовской Аравии

    Ростех решил представить на «ИННОПРОМе» новейшие цифровые разработки

    Tекст: Мария Иванова

    На выставке «ИННОПРОМ» в Саудовской Аравии российские компании представят новейшие решения в сфере цифровых технологий, включая систему маркировки товаров «Честный ЗНАК».

    Ростех представит новейшие отечественные разработки в цифровых технологиях, радиоэлектронике и машиностроении на международной выставке «ИННОПРОМ» в Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал корпорации.

    Среди ключевых экспонатов – система маркировки товаров «Честный ЗНАК», которую можно будет протестировать на интерактивном стенде. Посетители смогут сканировать коды на упаковках и узнавать подробную информацию о продукции в специальном приложении.

    Вниманию гостей также будут представлены два гражданских вертолета от «Вертолетов России»: Ми-171А3, предназначенный для перевозки людей и грузов на шельфовые буровые платформы и проведения спасательных операций в открытом море, и многоцелевой Ка-62, который применяют для транспортных, медицинских, патрульных и спасательных задач.

    Холдинг «Росэл» покажет ручную зондовую станцию OmegaAir-150COAX, которая используется для измерения и контроля электрических параметров полупроводниковых устройств. Компания NtechLab презентует платформу FindFace Multi – решение на основе искусственного интеллекта для распознавания лиц, силуэтов, действий людей, а также автомобилей и номерных знаков.

    Заместитель гендиректора госкорпорации Дмитрий Леликов подчеркнул: «Страны Ближневосточного региона – наши традиционные партнеры по широкому спектру программ. Здесь хорошо знакомы в первую очередь с нашим оружием, но сегодня все более заметной становится российская гражданская продукция».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, интегрированные в единый комплекс управляемый боеприпас «Куб-2» и беспилотник-разведчик «Скат-350М» будут предложены иностранным заказчикам по итогам выставки UMEX 2026 в Абу-Даби.

    Каталог поставляемой иностранным заказчикам военной техники в 2025 году пополнился более чем на 50 образцов, среди которых есть бронетехника и беспилотные летательные аппараты, рассказал накануне гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев в преддверии выставки World Defense Show 2026.

    Он отметил, что главное конкурентное преимущество российской военной продукции заключается в подтвержденных в реальных условиях характеристиках и учете опыта современных боевых действий при создании и модернизации техники.

    8 февраля 2026, 21:55 • Новости дня
    Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит официально извинилась за дружбу с Эпштейном

    Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит извинилась за дружбу с Эпштейном

    Tекст: Катерина Туманова

    Кронпринцесса Норвегии принесла пространные извинения за свою дружбу с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном, в то время как ее старшему сыну предъявлены обвинения в жестоком обращении в суде.

    Кронпринцесса Метте-Марит, которая замужем за наследником норвежского престола, была причастна к последнему выпуску «Досье Эпштейна», в котором содержатся электронные письма, отправленные принцессой и Эпштейном друг другу, что свидетельствует о многолетней дружбе, пишет британская Mirror.

    Королевский дом Норвегии опубликовал заявление Метте-Марит, которое было переведено на английский язык, и в котором она приносит искренние извинения народу Норвегии и своей семье, которые оказались вовлечены в этот скандал.

    «Я хотела бы выразить глубочайшее сожаление по поводу моей дружбы с Джеффри Эпштейном. Для меня важно извиниться перед всеми вами за то, что я разочаровал вас. Содержание некоторых сообщений между мной и Эпштейном не отражает того человека, которым я хочу быть. Я также приношу извинения за ситуацию, в которую я поставила королевскую семью, особенно короля и королеву», – сказано в заявлении норвежской принцессы.

    Извинения Метте-Марит были представлены в более пространном заявлении Королевского дома Норвегии, в котором подчеркивалось ее глубокое сожаление по поводу связи с Эпштейном. Заявление дворца начиналось словами: «Мы понимаем реакцию людей на то, что произошло в последние дни. Кронпринцесса решительно отрицает жестокое обращение и преступные действия Эпштейна. Она очень сожалеет о том, что недостаточно рано поняла, каким человеком он был».

    Завершается заявление о том, что принцессе нужно время, чтобы прийти в себя».  Извинения норвежской принцессы были принесены в связи с тем, что ее старший сын, Мариус Борг Хейби, отвечает перед судом в Осло по обвинению в изнасиловании, жестоком обращении в близких отношениях и актах насилия в отношении другого близкого человека, угрозах убийством и многочисленных нарушениях правил дорожного движения.

    Судебный процесс начался 3 февраля и, как ожидалось, продлится не менее семи недель. Несмотря на длительный судебный процесс, Хейби будет присутствовать в суде один, поскольку его мать и отчим, наследный принц Хокон, подтвердили, что не будут присутствовать в суде.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, суд Осло отправил сына норвежской кронпринцессы Хейби под стражу на один месяц. Сын кронпринцессы Норвегии ранее обвинен в четырех изнасилованиях. Опрос показал резкое падение доверия к кронпринцессе Норвегии из-за Эпштейна.

    9 февраля 2026, 10:36 • Новости дня
    Лавров заявил о глобальной войне Запада против России

    Лавров: Запад развязал против России глобальную войну

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад ведет глобальную войну против России и оказывает давление на ее партнеров, требуя прекратить сотрудничество.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью международной сети TV BRICS отметил, что Запад развязал против России глобальную войну и пытается лихорадочно наказывать партнеров страны, требуя от них прекращения торговли и военного сотрудничества с Москвой, передает ТАСС.

    По его словам, выполнение задач по обеспечению благоприятных внешних условий для внутреннего развития России стало существенно сложнее по сравнению с ситуацией 10-15 лет назад.

    Лавров подчеркнул, что России необходимо надежно обеспечить свою безопасность, особенно на фоне угроз со стороны Европы развязать войну против страны.

    По его словам, «некоторые, притворяющиеся политиками, грозят развязать войну против России».

    Министр также отметил, что обеспечение безопасности связано с необходимостью не допустить сохранения на границах России нацистского государства, которое, по его словам, Запад создал из Украины и с помощью которого вновь ведет войну против Москвы. Лавров добавил, что нацистские основы должны быть ликвидированы, чтобы обеспечить долгосрочную безопасность России.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Европа предлагает Украине гарантии безопасности, направленные на сохранение нацистского режима в Киеве.

    Лавров заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что европейские страны саботируют миротворческие усилия по Украине и готовятся к войне против России.

    Также Лавров подчеркнул, что в случае военной агрессии со стороны Европы Россия применит все доступные средства для полноценного ответа.

    8 февраля 2026, 23:50 • Новости дня
    Японские ученые создали препарат для перенастройки биологических часов
    Японские ученые создали препарат для перенастройки биологических часов
    @ Cover Images/zumapress.com/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Ученые из Университета Канадзавы разработали препарат Mic-628, позволяющий «перенастраивать» биологические часы. Препарат действует через активацию гена Per1, отвечающего за циркадные ритмы организма, пишет журнал PNAS.

    Исследователи из Японии предложили соединение Mic-628, которое активирует ген Per1 и ускоряет перестройку биологических часов у мышей. В ходе экспериментов было установлено, что однократный прием препарата у мышей сокращал период перестройки внутренних часов с семи до четырех дней.

    Авторы работы, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), отмечают, что новое соединение может стать основой для создания эффективных средств против джетлага и нарушений сна у людей, связанных с работой в сменном режиме.

    Исследование показало, что Mic-628 может быть более результативным по сравнению с традиционными средствами, такими как светотерапия или мелатонин.

    «Трансконтинентальные перелеты с запада на восток более разрушительны, чем перелеты с востока на запад, из-за трудностей с опережением циркадных ритмов человека. Здесь мы обнаружили специфический индуктор Per1 <...>, позволяющий резко сдвигать фазу в поведенческих ритмах мышей», – говорится в публикации.

    Специалисты планируют продолжить исследования по оценке безопасности и эффективности препарата сначала на животных, а затем на людях. Также подчеркивается, что восстановление режима сна после смены часовых поясов может занимать больше времени, чем возвращение общей продолжительности сна.

    В отдельном исследовании, опубликованном в 2023 году, ученые из Северо-Западного университета США создали математическую модель оптимальной адаптации к смене часовых поясов.

    Они пришли к выводу, что плотный завтрак и отказ от ужина в первые дни поездки способствует ускоренной перестройке биоритмов – до трех дней быстрее обычного. Однако авторы подчеркивают, что необходимы дополнительные исследования для подтверждения эффективности такого подхода у людей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, космонавт Новицкий посоветовал способ борьбы с джетлагом. В открытый доступ выложен список веществ для коррекции биологических часов человека. Ученые раскрыли необычный трюк с ногой для быстрого засыпания.

    8 февраля 2026, 16:26 • Новости дня
    День российской науки стартовал в НЦ «Россия»

    Tекст: Ольга Иванова

    В Национальном центре «Россия» состоялось открытие Дня российской науки, где более 2 тыс. участников обсудили роль ученых и развитие научной экосистемы.

    В Национальном центре «Россия» дан старт празднованию Дня российской науки, мероприятие объединило более 2 тыс. ученых, экспертов и студентов со всей страны. Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова подчеркнула важность научного творчества: «Наука прекрасна, невероятна, амбициозна. Когда человек становится частью науки, его жизнь наполняется смыслом, потому что научное творчество делает каждый этап развития началом нового пути».

    Петрова также отметила, что президент России Владимир Путин и правительство уделяют значительное внимание поддержке науки, включая стипендии, развитие молодежных лабораторий и поддержку студенческих научных обществ. Она напомнила о важности объединения для новых открытий, подчеркнув ключевую роль событий, таких как конгресс молодых ученых в «Сириусе», в рамках Десятилетия науки и технологий.

    Генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова напомнила, что центр учрежден по распоряжению Путина. По ее мнению, ученые – это первооткрыватели: «Это дерзкие, смелые, уверенные, мечтающие люди. И все, о чем они мечтают, как правило, воплощается в жизнь». Она добавила, что для нее наука – это способ приблизиться к пониманию чудес.

    В течение дня в НЦ «Россия» проходят тематические сессии, лекции и интерактивные мероприятия, посвященные научным открытиям, построению карьеры исследователей и возможностям развития в современной науке. Эксперты делятся своими знаниями и знакомят участников с передовыми технологиями.

    День российской науки начался с пленарной сессии «Ученый – герой нашего времени», в которой приняли участие ведущие молодые ученые, представители государства и эксперты в области медиа. В 2026 году День российской науки отмечается в 27-й раз, в этот день по всей стране проходят конференции, презентации и награждения выдающихся ученых. Мероприятие организовано при поддержке Минобрнауки, ВЦИОМ и общества «Знание».

    9 февраля 2026, 08:39 • Новости дня
    Лавров заявил о «настырных попытках» Европы проникнуть в Черноморский регион

    Лавров: Европа настырно продирается в Черноморский регион

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские страны «настырно продираются» в Черноморский регион, игнорируя деятельность Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Итоги недели», фрагмент которого показал НТВ, заявил, что европейские страны настойчиво стремятся расширить свое влияние в Черноморском регионе, при этом обходя Организацию черноморского экономического сотрудничества, передает ТАСС.

    Министр также провел параллель с Арктикой, где, по его словам, наблюдается аналогичная политика со стороны европейских стран.

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан предупредил, что атаки на суда у турецких берегов в Черном море могут сделать этот регион недоступным для торговли и перемещения людей.

    Ранее Сергей Лавров подчеркнул, что в случае военной агрессии со стороны Европы Россия применит все доступные средства для полноценного ответа.

    9 февраля 2026, 10:20 • Новости дня
    Посол: «Колхозная» политика Запада ввергла отношения с Россией на океанские глубины

    Посол в Италии Парамонов заявил о падении отношений с Западом на дно

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Колхозная» политика Западной Европы опустила отношения с Россией на «глубины Марианской впадины», итальянские власти предпочитают занимать «страусиную позицию», не прислушиваясь к мнению своих граждан, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов.

    Парамонов заявил, что коллективная, по его словам «колхозная», политика Западной Европы опустила отношения между Россией и Италией на «глубины Марианской впадины», передает РИА «Новости».

    Парамонов подчеркнул, что подобные вопросы о судьбе двусторонних отношений регулярно поднимаются как на мероприятиях в России, так и в Италии, что свидетельствует о неравнодушии многих граждан обеих стран.

    Дипломат отметил, что среди граждан существует ожидание перемен к лучшему и возобновления диалога между странами, однако, по его словам, официальные власти Италии занимают «страусиную позицию» и игнорируют мнение общества. Парамонов обратил внимание на то, что отсутствие открытого диалога и сотрудничества с Россией отрицательно сказывается на Италии и ее населении.

    По мнению посла, такие решения уже начали влиять на внешнеполитические позиции Рима, а также на социально-экономическую ситуацию и уровень благосостояния простых итальянцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отмечали, что Европа оказалась на второстепенных позициях в экономическом и политическом партнерстве с Россией.

    9 февраля 2026, 01:25 • Новости дня
    Премьер Чехии заявил о планах запретить соцсети детям младше 15 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Чешский премьер-министр Андрей Бабиш поддержал идею запрета использования социальных сетей детьми младше 15 лет, ссылаясь на вред увлечения соцсетями для психики молодёжи.

    «Я за, потому что, как говорят знакомые мне эксперты, это ужасно вредно для детей. Мы должны защитить наших детей», – приводит Reuters реплику Бабиша из его видеообращения, опубликованного в воскресенье на страницах в соцсетях.

    Такие страны, как Испания, Греция , Великобритания и Франция, рассматривают возможность ужесточения контроля за использованием социальных сетей из-за опасений по поводу их негативного влияния на детей, после того как Австралия в декабре 2025 года стала первой, запретившей доступ к таким платформам для лиц младше 16 лет страной.

    Первый заместитель премьера Карел Гавличек подтвердил, что кабинет министров Чехии всерьез обсуждает введение такого запрета. Если решение будет принято, законопроект планируют предложить в этом году.

    На прошлой неделе правительства Испании и Греции также предложили ограничить использование соцсетей среди подростков на фоне ужесточения контроля за цифровыми технологиями в Европе.

    Многие европейские страны, включая Британию и Францию, рассматривают аналогичные меры. Британия может ввести запрет по австралийскому образцу, где платформа запрещена для лиц младше шестнадцати лет, а Франция работает над законодательством, ограничивающим доступ к соцсетям для детей до 15 лет.

    Власти и регуляторы по всему миру анализируют влияние экранного времени на психическое здоровье молодежи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reddit подала в суд на Австралию из-за запрета соцсетей для подростков. депутаты Нацсобрания Франции одобрили  законопроект, предусматривающий ограничение доступа к социальным сетям для детей младше 15 лет. Дуров назвал ярых сторонников запрета соцсетей для подростков.


