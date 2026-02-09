Павлиашвили рассказал о несостоявшемся совместном проекте с Цоем

Tекст: Катерина Туманова

Павлиашвили рассказал о последней беседе с Виктором Цоем, когда рок-музыкант похвалил его за выступление в 1989 году на конкурсе в Юрмале. Артист отметил, что Цой обращался к нему на «вы» и был впечатлен песней «Свобода», исполненной на грузинском языке.

«Он сказал, что смотрел этот конкурс и был восхищен моим выступлением», – поделился о с «Пятым каналом».

Музыканты даже планировали сделать что-то совместное в будущем, но реализовать замыслы не удалось.

По словам Павлиашвили, детали той встречи сложно восстановить, но подчеркнул, что слова Цоя были для него очень приятны, поскольку тот обладал огромной популярностью, но при этом оставался простым, земным человеком.

Павлиашвили отметил, что даже малая часть славы способна вскружить голову артисту, однако Виктор Цой всегда отличался скромностью и простотой.

«Какая звездная болезнь? Ему не надо было болеть ничем! Наоборот, лечил, от него шло очищение! Люди просто смотрели на него, и им становилось хорошо. Он был удивительным! Такие люди рождаются один раз за сто лет!» – поделился Павлиашвили.

