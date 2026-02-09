Bloomberg узнало о намерении Стармера уйти в отставку

Bloomberg узнало об угрозе Стармеру уйти с поста премьера Британии

Tекст: Катерина Туманова

Морган Максуини, глава аппарата Стармера, ушел в отставку в воскресенье, заявив, что берет на себя «полную ответственность» за свой совет нанять ветерана лейбористской партии в качестве посла США, несмотря на известные связи Мандельсона с осужденным финансистом-педофилом Эпштейном, однако, союзники и противники Стармера понимают, что человек, который фактически назначил Мандельсона, остается на своем посту, передает Bloomberg.

По словам людей, знакомых с ситуацией, из-за беспорядков в руководстве Лейбористской партии, чиновники на Даунинг-стрит, 10, готовились к тому, что министры кабинета в частном порядке посоветуют Стармеру уйти в отставку или пригрозят своими увольнениями, если он этого не сделает. Один из помощников министра кабинета заявил, что шансы Стармера продержаться до конца недели составляют 50 на 50.

Стармер несколько дней размышлял, сможет ли продолжать работу без Максуини, сообщил источник, знакомый с ходом этих обсуждений. Потеря главного организатора победы лейбористов на выборах 2024 года делает премьер-министра уязвимым в то время, когда разочарованные члены правительства требуют перемен на высшем уровне. Министр здравоохранения Уэс Стритинг и бывший заместитель премьер-министра Анджела Рейнер указываются в качестве претендентов на место Стармера.

Внутри правящей партии некоторые ожидают, что Стармер попытается укрепить позиции, пригласив в кабинет левых деятелей и продвигая таких людей, как министр энергетики Эд Милибэнд. Единственный способ для Стармера продержаться до местных выборов в мае – быть «хромой уткой», а его соперники используют это время для подготовки своих вызовов, сказал один из представителей Лейбористской партии.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, полиция провела обыски у бывшего посла Британии в США по делу Эпштейна. Мандельсон был назначен послом Британии в США в феврале 2025 года. В сентябре его уволили из-за новых сведений о связях с Эпштейном.

СМИ писали, что досрочные выборы в пригородах Манчестера на фоне этого скандала могут стоить должности премьер-министру Британии Киру Стармеру.