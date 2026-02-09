  • Новость часаПолиция в Москве опросила соседей участников покушения на генерала Алексеева
    9 февраля 2026, 01:25 • Новости дня

    Премьер Чехии заявил о планах запретить соцсети детям младше 15 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Чешский премьер-министр Андрей Бабиш поддержал идею запрета использования социальных сетей детьми младше 15 лет, ссылаясь на вред увлечения соцсетями для психики молодёжи.

    «Я за, потому что, как говорят знакомые мне эксперты, это ужасно вредно для детей. Мы должны защитить наших детей», – приводит Reuters реплику Бабиша из его видеообращения, опубликованного в воскресенье на страницах в соцсетях.

    Такие страны, как Испания, Греция , Великобритания и Франция, рассматривают возможность ужесточения контроля за использованием социальных сетей из-за опасений по поводу их негативного влияния на детей, после того как Австралия в декабре 2025 года стала первой, запретившей доступ к таким платформам для лиц младше 16 лет страной.

    Первый заместитель премьера Карел Гавличек подтвердил, что кабинет министров Чехии всерьез обсуждает введение такого запрета. Если решение будет принято, законопроект планируют предложить в этом году.

    На прошлой неделе правительства Испании и Греции также предложили ограничить использование соцсетей среди подростков на фоне ужесточения контроля за цифровыми технологиями в Европе.

    Многие европейские страны, включая Британию и Францию, рассматривают аналогичные меры. Британия может ввести запрет по австралийскому образцу, где платформа запрещена для лиц младше шестнадцати лет, а Франция работает над законодательством, ограничивающим доступ к соцсетям для детей до 15 лет.

    Власти и регуляторы по всему миру анализируют влияние экранного времени на психическое здоровье молодежи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reddit подала в суд на Австралию из-за запрета соцсетей для подростков. депутаты Нацсобрания Франции одобрили  законопроект, предусматривающий ограничение доступа к социальным сетям для детей младше 15 лет. Дуров назвал ярых сторонников запрета соцсетей для подростков.


    8 февраля 2026, 10:59 • Новости дня
    Politico: Бейкер стал ключевой фигурой в формировании конфронтации США с Европой
    Politico: Бейкер стал ключевой фигурой в формировании конфронтации США с Европой
    @ Braze_Baiba

    Tекст: Дарья Григоренко

    В тени громких заявлений Белого дома, заместитель советника по нацбезопасности Энди Бейкер стал ключевой фигурой, формирующей новую линию США по отношению к Европе, выступая против расширения НАТО, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, за кулисами формирующейся внешнеполитической линии администрации президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса ключевую роль играет Энди Бейкер. Несмотря на крайне низкий публичный профиль, Бейкер оказывает заметное влияние на политику Вашингтона, особенно в вопросах отношений с союзниками в Европе и формирования новых приоритетов национальной безопасности США.

    Идеологически Бейкер близок к крылу «реалистов» в Республиканской партии, скептически относящихся к военному вмешательству за рубежом и традиционным американским альянсам. Администрация называет это подходом «гибкого реализма», где национальные интересы США ставятся выше абстрактных идеалов и международных обязательств. По мнению ряда европейских дипломатов, именно влияние Бейкера объясняет новую конфронтационную риторику Вашингтона в отношениях с Европой.

    В Белом доме Бейкера характеризуют как выдающегося стратега и интеллектуала, чьи идеи находят поддержку и у вице-президента, и у таких единомышленников, как Элбридж Колби. Их объединяет желание переориентировать ресурсы США на противодействие Китаю и сократить присутствие в Европе. Эксперты считают, что «гибкий реализм» Бейкера и его влияние на Вэнса могут существенно определять внешнюю политику республиканцев в будущем, особенно если последний станет кандидатом на президентских выборах 2028 года.

    Ранее сообщалось, что непубличный чиновник Белого дома Энди Бейкер, владеющий русским языком, активно участвует в формировании внешней политики США, включая украинский вопрос.

    7 февраля 2026, 03:35 • Новости дня
    «Укрпочта» оказалась в центре скандала из-за сексуализации школьниц
    «Укрпочта» оказалась в центре скандала из-за сексуализации школьниц
    @ Укрпочта

    Tекст: Антон Антонов

    Пользователи соцсетей с возмущением отреагировали на фотографии школьниц, размещенные «Укрпочтой» ко Дню всех влюбленных, оператора почтовой связи Украины обвинили в сексуализации школьниц, сообщили украинские СМИ.

    Фото были размещены в рамках кампании ко Дню всех влюбленных, идея которой, как заявили в компании, основывалась на ностальгии по школьным годам, передает РИА «Новости».

    Однако пользователи в соцсетях выразили недовольство, обвинив «Укрпочту» в сексуализации подростков и проведя параллели со скандалом вокруг финансиста Джеффри Эпштейна. В сообщениях пользователей отмечалось, что школьницы выглядят слишком «сексуализированными».

    После того как негативная реакция усилилась, «Укрпочта» удалила одну из публикаций, на которой школьница была изображена в мини-юбке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти 4 февраля предложили разрешить заключать браки с 14 лет в случаях беременности или рождения ребенка. Ирландский журналист Чейз Боуз выразил ужас и недоумение инициативу украинских властей узаконить вступление в брак с 14 лет.

    Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, который является одним из инициаторов документа, объявил, что норма о возможности вступать в брак с 14 лет на Украине будет исключена из документа.

    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    6 февраля 2026, 18:59 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией

    Мерц подтвердил готовность ЕС к переговорам с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с Россией, но только по согласованным каналам.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в ОАЭ подчеркнул, что Евросоюз готов к переговорам с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако не намерен создавать дополнительные каналы связи. По его словам, визит советника президента Франции по внешней политике в Москву был согласован с Германией и обсуждался заранее, передает ТАСС.

    «Разумеется, мы всегда готовы вести переговоры и с Россией. В настоящий момент здесь, в Абу-Даби, проходят согласованные с нами консультации – как я уже упомянул, между американским спецпредставителем, правительством Украины и российским правительством», – заявил Мерц. Он добавил, что Германия готова способствовать эффективности переговоров, но не будет открывать параллельные каналы связи.

    Канцлер отметил, что советник ФРГ по внешней политике поддерживает тесный контакт со всеми делегациями. По его словам, конечной целью остаётся скорейшее завершение конфликта на Украине, и Германия продолжит поддерживать украинскую сторону.

    В то же время Мерц выразил осторожный скептицизм по поводу прямых переговоров Европы с Россией. Он подчеркнул, что любые действия будут осуществляться в координации с Украиной и США, а односторонние инициативы, не согласованные с партнёрами, недопустимы.

    Ранее в пятницу стало известно, что экс-президент Финляндии Саули Ниинисте может стать спецпосланником Евросоюза по Украине.

    А вот слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Накануне сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, однако подготовка разговора займет несколько дней.

    Также накануне СМИ сообщили, что советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву и встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым. Кремль не стал ни подтверждать ни опровергать визит советника Макрона в Москву.

    Все больше европейских политиков начинают понимать, что военной победы Украины не будет, а значит, нужно завершать конфликт и договариваться о мире, заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.


    6 февраля 2026, 22:05 • Новости дня
    ЕС признал дизайн TikTok вызывающим привыкание и нарушающим закон

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия заявила о нарушении TikTok законодательства Евросоюза из-за вызывающего зависимость дизайна и недостаточной защиты несовершеннолетних.

    Европейская комиссия в пятницу заявила, что предварительно признала вызывающий привыкание дизайн TikTok нарушением Закона о цифровых услугах, передает «Интерфакс».

    Исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен отметила: «Зависимость от социальных сетей может оказывать пагубное воздействие на развивающийся ум детей и подростков. Закон о цифровых услугах возлагает на платформы ответственность за последствия их использования абонентами. В Европе мы обеспечиваем соблюдение нашего законодательства для защиты наших детей и граждан в интернете».

    В коммюнике Еврокомиссии говорится, что вызывающий зависимость эффект TikTok связан с такими функциями, как бесконечная прокрутка, автовоспроизведение, push-уведомления и персонализированная система рекомендаций.

    В Брюсселе считают, что TikTok не провел достаточно тщательную оценку потенциальных рисков для физического и психического здоровья пользователей, особенно несовершеннолетних. Комиссия считает, что элементы дизайна платформы могут вызывать компульсивное поведение и снижать самоконтроль, а компания проигнорировала важные показатели компульсивного использования, такие как ночная активность несовершеннолетних.

    В документе отмечается, что существующие инструменты родительского контроля и контроля времени в TikTok неэффективны, так как их легко обойти, а также требуют от родителей дополнительных усилий. ЕК настаивает на необходимости изменения базового дизайна сервиса, включая постепенное отключение ключевых функций, вызывающих привыкание, внедрение эффективных перерывов в использовании экрана, особенно ночью, и адаптацию системы рекомендаций.

    Еврокомиссия подчеркивает, что сделанные выводы носят предварительный характер, а TikTok предоставляется возможность воспользоваться правом на защиту.

    Евросоюз пригрозил введением санкций в отношении компании X (бывший Twitter, заблокирован в России), если Илон Маск не исправит работу искусственного интеллекта Grok.

    В декабре Европейская комиссия оштрафовала компанию X на 120 млн евро за якобы несоблюдение Закона о цифровых услугах. В ответ Илон Маск выступил за ликвидацию Евросоюза ради защиты интересов народов отдельных стран.

    США в августе запустили кампанию против закона о цифровых услугах Евросоюза.

    7 февраля 2026, 21:16 • Новости дня
    Посол России в Бельгии сообщил о подготовке ЕС к войне с Россией

    Посол в Бельгии Гончар: Население ЕС готовят к вооруженному конфликту с Россией

    Tекст: Мария Иванова

    Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил о переводе европейской экономики на военные рельсы и подготовке населения ЕС к возможному вооруженному конфликту.

    Европа ускоренно милитаризируется, а население Евросоюза целенаправленно готовят к вооруженному конфликту с Россией, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар РИА «Новости».

    По его словам, «Европа стремительно милитаризируется, экономика переводится на военные рельсы, население готовят чуть ли не к неминуемому вооруженному конфликту с нашей страной. Подобная авантюрная и абсолютно безрассудная линия нам представляется крайне опасной и чреватой непредсказуемыми последствиями».

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал страны-члены альянса увеличить оборонные расходы и перейти к военному образу мышления, заявлая, что НАТО якобы является «следующей целью» России. Также он отметил, что европейцы должны быть готовы к возможному конфликту.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия не планирует никаких агрессивных действий в отношении стран НАТО и Евросоюза и готова письменно зафиксировать такие гарантии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием военного присутствия альянса у своих западных рубежей.

    В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, однако любые потенциально опасные для интересов страны действия не останутся без внимания. Власти России считают милитаризацию Европы безрассудной и опасной политикой, которая может привести к непредсказуемым последствиям.

    Напомним, в прошлом году посол России в Бельгии Денис Гончар также заявлял, что Евросоюз и НАТО готовятся к большой войне с Россией.

    7 февраля 2026, 19:44 • Новости дня
    Прохожий обнаружил выброшенную в общественную уборную девочку в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    В селе Кабычевка Луганской Народной Республики случайный прохожий нашел новорожденную девочку, которую мать выбросила в общественную уборную, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК по ЛНР Елена Марковская.

    По словам Марковской, новорожденную девочку, выброшенную матерью в общественную уборную, обнаружил случайный прохожий. Она заявила, что именно этот человек фактически спас жизнь ребенку, передает ТАСС.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по факту обнаружения младенца в общественном туалете села Кабычевка Марковского района. Марковская уточнила, что молодая женщина родила девочку прямо в уборной, а затем бросила ее в яму.

    Глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что у малышки диагностированы общее переохлаждение и обморожение. Девочку госпитализируют в Луганск для оказания срочной медицинской помощи.

    Суд лишил жительницу Подмосковья Екатерину Бурнашкину родительских прав после того, как она оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи.

    6 февраля 2026, 14:53 • Новости дня
    Соцсеть Kuaishou оштрафовали в Китае на 17,2 млн долларов за непристойный контент

    Tекст: Денис Тельманов

    Государственная канцелярия по делам интернет-информации КНР назначила штраф одной из крупнейших соцсетей за трансляции порнографического содержания и нарушения кибербезопасности.

    Государственная канцелярия по делам интернет-информации КНР в Пекине оштрафовала компанию Beijing Kuaishou Technology на 17,2 млн долларов, передает CCTV.

    Поводом для санкций стали неоднократные трансляции порнографического характера на платформе Kuaishou, одной из самых популярных соцсетей Китая с более чем 400 млн активных пользователей ежедневно.

    По информации CCTV, расследование в отношении компании началось после выявления случаев размещения и распространения незаконного контента.

    Проверка показала, что платформа не выполнила требования кибербезопасности, не устранила вовремя выявленные риски и не удалила запрещенные материалы.

    Власти Китая пообещали продолжить ужесточать меры контроля в интернете, проводить расследования подобных нарушений и обеспечивать кибербезопасность в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и китайские представители достигли значительного прогресса на переговорах по TikTok, а крайний срок для принятия решения назначен на 17 сентября.

    Генеральная прокуратура Флориды возбудила судебное разбирательство против Roblox из-за сообщений о совращении и шантаже детей на платформе.

    Швейцарская компания Swatch удалила рекламную кампанию после критики в Китае, где ее сочли оскорбительной для азиатских народов.

    6 февраля 2026, 16:18 • Новости дня
    Суд в Уфе отправил отца, выбросившего дочь, в психбольницу

    Tекст: Денис Тельманов

    Орджоникидзевский районный суд Уфы назначил принудительное лечение мужчине, выбросившему трехлетнюю дочь с четвертого этажа, что подтвердили эксперты-психиатры.

    О решении суда в отношении жителя Уфы, выбросившего маленькую дочь из окна многоэтажки, передает РИА «Новости». В следственном управлении сообщили, что мужчине назначены принудительные меры медицинского характера с лечением в специализированной психиатрической больнице.

    Экспертиза признала мужчину невменяемым, следователям не удалось его допросить из-за состояния здоровья. Судебное заседание было закрытым для представителей СМИ.

    Инцидент произошел в октябре 2025 года – 34-летний мужчина, ранее наблюдавшийся у психиатра, выбросил трехлетнего ребенка с четвертого этажа дома на улице Ульяновых.

    Девочка получила тяжелые травмы и была госпитализирована, ей провели операцию. После лечения в Российской детской клинической больнице Минздрава в конце декабря ребенка выписали домой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Уфе мужчина выбросил с четвертого этажа трехлетнюю дочь и признан невменяемым по результатам экспертизы.

    В поселке Васильево в Татарстане пятилетняя девочка выбросила младенца из окна, что привело к гибели ребенка.

    В поселке Новогорелово Ленинградской области женщина выбросила двоих малолетних детей с балкона на 16-м этаже, детям удалось спасти жизнь медикам.

    7 февраля 2026, 14:00 • Новости дня
    Кибератака вскрыла данные работников Еврокомиссии

    Еврокомиссия сообщила о краже данных сотрудников в ходе кибератаки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Доступ к служебным мобильным номерам и именам части персонала Еврокомиссии получили злоумышленники после атаки на мобильную инфраструктуру организации, о похищении сообщили в самой ЕК.

    Данные сотрудников Европейской комиссии, включая имена и служебные мобильные номера, были похищены в результате кибератаки на мобильную инфраструктуру ведомства, передает РИА «Новости». Об этом говорится в официальном заявлении Еврокомиссии.

    В документе уточняется: «Центральная инфраструктура Европейской комиссии, управляющая мобильными устройствами, выявила следы кибератаки, которая могла привести к получению доступа к именам сотрудников и номерам мобильных телефонов части персонала».

    В Еврокомиссии пообещали принять все необходимые меры для защиты информационных систем и обеспечения безопасности данных сотрудников. Подробности о масштабах атаки и предполагаемых злоумышленниках пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Европарламент подверг резкой критике план Еврокомиссии по усилению защиты ЕС от вмешательства России, кибератак и дезинформации.

    До этого Евросоюз создал новую европейскую базу данных уязвимостей в кибербезопасности и заявлял, что готов помочь Украине в подготовке ее армии по борьбе с кибератаками.

    7 февраля 2026, 06:28 • Новости дня
    Скончалась пострадавшая в ДТП под Красноярском девочка

    Tекст: Антон Антонов

    Число жертв ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Рыбинском районе Красноярского края увеличилось до шести человек, сообщает Минздрав Красноярского края.

    Минздрав Красноярского края рассказал в Telegram о состоянии детей, пострадавших в ДТП. Одна из пострадавших скончалась. Девочка с тяжелой сочетанной травмой была доставлена в крайне тяжелом состоянии в 20-ю больницу санавиацией из Бородинской городской больницы.

    «Врачи долго боролись за жизнь ребенка, но полученные при ДТП травмы оказались несовместимыми с жизнью. Приносим соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.

    Еще одна девочка после аварии направлена в Российскую детскую клиническую больницу имени Пирогова в Москве. Трое детей выписаны из Канской межрайонной больницы, а еще одна девочка – из Краевой межрайонной клинической больницы №20 имени Берзона. Мальчик продолжает лечение в стационаре, его состояние оценивается как стабильное.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что жертвами ДТП стали пять человек, среди которых трое несовершеннолетних, еще семеро были госпитализированы. Водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отцепился и выехал на полосу встречного движения. Водитель грузового автомобиля, попавшего в аварию с микроавтобусом в Красноярском крае, ранее был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Суд отправил под стражу жителя Канска, чей отцепившийся модульный дом стал причиной аварии.

    7 февраля 2026, 05:57 • Новости дня
    Словакия и Венгрия решили оспорить в суде запрет ЕС на импорт российского газа

    Вице-спикер парламента Словакии Гашпар: Решение ЕС по газу оспорят в суде

    Tекст: Антон Антонов

    Словакия и Венгрия планируют оспорить в суде решение Евросоюза о запрете на импорт российского газа, сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

    Гашпар указал, что обе страны проголосовали против этого решения на уровне Совета ЕС и считают его нарушающим основные принципы союза, включая субсидиарность и пропорциональность. По словам политика, энергетика по-прежнему относится к национальной компетенции государств-членов ЕС, передает ТАСС.

    Гашпар подчеркнул, что Словакия не собирается пассивно принимать новые правила и вместе с Венгрией будет добиваться пересмотра закона. Он добавил, что контакты с Россией ведутся исключительно в рамках европейского правового поля, а не в формате двусторонних переговоров.

    Словацкое руководство также считает, что запрет наносит ущерб торгово-экономическим отношениям страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 января Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европейский союз сталкивается с деиндустриализацией из-за отказа от российских энергоносителей.

    7 февраля 2026, 15:47 • Новости дня
    СК возбудил дело после взрыва петарды в руках подростка в Люберцах

    Следователи возбудили дело после взрыва петарды в руках подростка в Люберцах

    Tекст: Вера Басилая

    Уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности возбуждено по факту травмирования 16-летнего подростка в Люберцах, сообщили в ГСУ СК по Московской области.

    Следствие установило, что 7 февраля подросток нашел пиротехническое изделие рядом с мусорными контейнерами и забрал его с собой. По словам матери, мальчик вынес мусор и случайно обнаружил петарду, после чего она взорвалась у него в руках, вызвав ампутацию фаланги большого пальца. По факту травмирования 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности), передает ТАСС.

    В правоохранительных органах сообщили, что подросток поджег найденную петарду, но не смог ее бросить, потому что она прилипла к его рукам. После этого произошел взрыв, и мальчик в испуге убежал домой. Подросток был госпитализирован.

    Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, в том числе, каким образом пиротехника оказалась во дворе жилого дома. Люберецкая прокуратура также проверяет соблюдение требований безопасности.

    Ранее в поселке Мирный в Люберцах школьник получил тяжелые травмы руки после взрыва неизвестной коробки, которую он поднял на улице.

    6 февраля 2026, 17:56 • Новости дня
    Россия заняла первое место в Европе по золотым медалям школьных олимпиад

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские школьники показали лучшие результаты на международных олимпиадах по шести научным дисциплинам, получив наибольшее количество золотых медалей среди европейских стран, отметили в Минпросвещения.

    Россия лидирует среди европейских стран по числу золотых медалей на международных школьных олимпиадах, сообщает Минпросвещения РФ. Речь идет о соревнованиях по математике, физике, информатике, химии, биологии и искусственному интеллекту.

    Такие достижения, по мнению ведомства, подтверждают высокий уровень подготовки российских школьников и эффективность образовательных программ, реализуемых в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские школьники на 20 международных интеллектуальных состязаниях в 2025 году завоевали 115 медалей.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил команду российских школьников с победой на Открытой международной астрономической олимпиаде.

    Победители и призеры школьных олимпиад смогут поступить в ведущие российские вузы даже при нехватке бюджетных мест, так как вузы зачислят их за свой счет, сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

    7 февраля 2026, 10:43 • Новости дня
    Издатели Roblox выразили заинтересованность в возвращении в Россию

    Блогер Wylsacom сообщил о желании создателей Roblox вернуться в Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство популярной игровой платформы Roblox намерено восстановить присутствие на отечественном рынке при условии диалога с надзорными органами, заявил блогер Wylsacom.

    Издатели платформы Roblox стремятся возобновить полноценное присутствие на российском рынке из-за высокой популярности сервиса. Об этом заявил ТАСС блогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom. Он также отметил необходимость поиска точек соприкосновения с надзорными ведомствами.

    «В любом случае, конечно, они заинтересованы в том, чтобы полноценно присутствовать и работать без каких-либо блокировок в России», – сказал Петухов. Он добавил, что вопросы регуляторов к платформе возникли обоснованно.

    Эксперт полагает, что недавнее появление русского языка в игре не стало экстренной реакцией на ограничения. Разблокировка при соблюдении всех требований может создать позитивный прецедент для остальных иностранных компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разработчики платформы Roblox планируют развивать видеоигры и торговать виртуальными товарами.

    Ранее Роскомнадзор отказался разблокировать ресурс из-за отсутствия оснований. Российская сторона начнет взаимодействовать с платформой после приведения продукта в соответствие с законами.

    8 февраля 2026, 00:55 • Новости дня
    Тело одного из провалившихся под лед детей нашли в Брянской области

    Tекст: Антон Антонов

    Найдено тело одного из двух детей, которые провалились под лед на реке Десне в январе, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Брянской области.

    В СК сообщили «об обнаружении в реке Десне тела одного из малолетних детей». Будут проведены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела и поисковые работы в районе трагедии не прекращаются, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 января спасательная служба получила сообщение о том, что в Бежице на Десне утонули двое несовершеннолетних. Очевидец рассказал, что дети катались на ватрушках с берега реки и выехали на лед, где попали в полынью.

