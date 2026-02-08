Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит официально извинилась за дружбу с Эпштейном

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит извинилась за дружбу с Эпштейном

Tекст: Катерина Туманова

Кронпринцесса Метте-Марит, которая замужем за наследником норвежского престола, была причастна к последнему выпуску «Досье Эпштейна», в котором содержатся электронные письма, отправленные принцессой и Эпштейном друг другу, что свидетельствует о многолетней дружбе, пишет британская Mirror.

Королевский дом Норвегии опубликовал заявление Метте-Марит, которое было переведено на английский язык, и в котором она приносит искренние извинения народу Норвегии и своей семье, которые оказались вовлечены в этот скандал.

«Я хотела бы выразить глубочайшее сожаление по поводу моей дружбы с Джеффри Эпштейном. Для меня важно извиниться перед всеми вами за то, что я разочаровал вас. Содержание некоторых сообщений между мной и Эпштейном не отражает того человека, которым я хочу быть. Я также приношу извинения за ситуацию, в которую я поставила королевскую семью, особенно короля и королеву», – сказано в заявлении норвежской принцессы.

Извинения Метте-Марит были представлены в более пространном заявлении Королевского дома Норвегии, в котором подчеркивалось ее глубокое сожаление по поводу связи с Эпштейном. Заявление дворца начиналось словами: «Мы понимаем реакцию людей на то, что произошло в последние дни. Кронпринцесса решительно отрицает жестокое обращение и преступные действия Эпштейна. Она очень сожалеет о том, что недостаточно рано поняла, каким человеком он был».

Завершается заявление о том, что принцессе нужно время, чтобы прийти в себя». Извинения норвежской принцессы были принесены в связи с тем, что ее старший сын, Мариус Борг Хейби, отвечает перед судом в Осло по обвинению в изнасиловании, жестоком обращении в близких отношениях и актах насилия в отношении другого близкого человека, угрозах убийством и многочисленных нарушениях правил дорожного движения.

Судебный процесс начался 3 февраля и, как ожидалось, продлится не менее семи недель. Несмотря на длительный судебный процесс, Хейби будет присутствовать в суде один, поскольку его мать и отчим, наследный принц Хокон, подтвердили, что не будут присутствовать в суде.

