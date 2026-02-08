Диверсии у железной дороги в Италии признали терактом и связали с Олимпиадой

Tекст: Ольга Иванова

Дело о повреждении кабелей на железной дороге недалеко от Болоньи расследуется как акт терроризма, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA и источники в правоохранительных органах. Прокуратура Болоньи уже получила соответствующие материалы от спецподразделения полиции, однако подозреваемых пока нет.

Инцидент произошел ранее на железнодорожном участке вблизи города – здесь были перерезаны кабели, что вызвало значительные задержки в движении поездов. Кроме того, на другой линии было обнаружено и успешно обезврежено самодельное взрывное устройство. По данным источников, следствие рассматривает возможную связь этих событий с анархистами и началом Олимпийских игр в Италии.

В это же время в Милане, принимающем часть олимпийских соревнований, продолжаются протесты против Олимпиады, которые в субботу переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Премьер-министр Джорджа Мелони подчеркнула: «Те, кто протестует против Олимпиады, на успех которой работают многие, в том числе добровольно, являются недругами Италии и итальянцев».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала акты саботажа на железнодорожной линии между Болоньей и Венецией после старта Олимпиады в Милане и Кортинах.