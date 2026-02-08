FIS заявила, что срез трассы Деложа не изменил результаты скиатлона

Tекст: Ольга Иванова

Гоночный директор Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Михал Ламплот прокомментировал эпизод с французским лыжником Матисом Деложем, который срезал часть дистанции в скиатлоне на Олимпийских играх, передает РИА «Новости». По его словам, действия Деложа не сказались на итоговых результатах гонки.

«Во всех решениях жюри учитывается, повлияло ли это на окончательный результат. Когда до финиша оставалось 6,6 км, он лидировал и остался лидером, поэтому было решено, что это не повлияло на результат», – заявил Ламплот в эфире TV2.

Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо и завершатся 22 февраля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лыжник Савелий Коростелев завершил скиатлон на Олимпиаде в Италии четвертым, уступив Йоханнесу Клебо 3,6 секунды.

Судьи отклонили протест российской стороны на результат олимпийского скиатлона. Российская делегация оспаривала действия французского спортсмена Матиса Деложа, который, по их мнению, срезал часть дистанции на последнем повороте. Делож финишировал вторым, что повлияло на итоговое распределение медалей.