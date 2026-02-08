Рубио сообщил президенту Грузии о начале работы над улучшением отношений

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«С Рубио у нас был деловой разговор, – сказал президент Грузии о встрече с Госсекретарем в Милане во время открытия Олимпиады. – Госсекретарь США сообщил, что новой администрации от прежней достался большой негатив по отношению к Грузии».

«В ближайшем будущем они (в США) обязательно подготовятся должным образом, чтобы восстановить отношения двух стран», – сообщил президент Грузии.

Михаил Кавелашвили сказал телекомпании «Имеди», что был проинформирован Госсекретарем о создании в Госдепе технической группы, которая займется «изучением и анализа этого негатива».

По его словам, сейчас в Вашингтоне понимают, что этот негатив «является нереальным и несоответствующим».

Президент отметил, что, как сказал Марко Рубио, в Госдепе уже начали изучать эту тему.

«Они анализируют, они в процессе, чтобы расчистить негатив в наших отношениях и подготовиться, чтобы отношения состоялись», – заявил президент Грузии, отметивший, что Тбилиси желает с Вашингтоном «здоровых нормальных связей».