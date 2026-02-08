В Госдуме рассказали о двукратном росте оплаты воды без счетчиков

Tекст: Ольга Иванова

Правительство России в декабре прошлого года удвоило повышающий коэффициент для оплаты холодной воды в квартирах, где не установлены счетчики, сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, передает РИА «Новости». Мера, по его словам, нацелена, в том числе, на борьбу с так называемыми «резиновыми» квартирами – помещениями, где прописан один-два человека, а фактически проживает гораздо больше, что приводит к огромному расходу воды.

Кошелев пояснил, что ранее плата за воду без счетчика рассчитывалась с коэффициентом 1,5, а теперь этот норматив будет умножаться на 3. Новые правила касаются исключительно холодной воды, на горячее водоснабжение и электроэнергию они не распространяются. Повышенный коэффициент применяется только в тех квартирах, где есть техническая возможность установить счетчик, но он не установлен – если же установка невозможна, мера использоваться не будет.

По словам депутата, установка счетчиков индивидуального учета воды была обязательной еще с 2012 года, и сейчас по стране ими оборудованы 64% квартир. Новые изменения, как подчеркнул Кошелев, затронут лишь часть владельцев жилья. Если количество прописанных в квартире совпадает с реально проживающими, установка счетчиков обычно позволяет снизить расходы на коммунальные услуги.

Кошелев отметил: «Вы платите только за ту воду, которую потребили лично вы, а не за абстрактные завышенные нормативы».

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России подготовили проект, который упростит перерасчет оплаты ЖКХ при перебоях с коммунальными услугами.