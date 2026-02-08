«Движение Первых» объединило школьников России ради научных открытий

Tекст: Ольга Иванова

Всероссийская акция «Движения Первых» «Наука для каждого» объединила школьников, студентов, педагогов и семьи со всей страны. Мероприятие продолжило цикл «Разговоры о важном», и его главной темой стало значение российских учёных для мировой науки. Участникам подробно рассказали о современных возможностях для молодёжи, позволяющих реализовать себя в исследовательской и проектной деятельности.

Герой России и председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов отметил: «Только воспитывая в детях с самого раннего возраста «ген исследователя», мы сможем добиться реального научного и технологического лидерства России на долгие годы». Он подчеркнул, что акция стала важной частью формирования сообщества юных инженеров и исследователей. Школьники проводили химические и физические опыты, а также готовили видеоролики, в которых простым языком объясняли сложные научные явления и рассказывали о значимых российских учёных.

Акция прошла в трёх форматах: участники снимали видеоролики в рамках проекта «Просто о сложном», участвовали в интерактивной выставке «Наука на ладошке», а также занимались региональными исследованиями на сессии «Карта научных героев нашего края». В мероприятии приняли участие не только дети и педагоги, но и их семьи, наставники, детские и молодёжные объединения.

Особое внимание привлекла история Ярослава Андрейчука из Чебоксар, который мечтает реализовать себя в пчеловодстве, сочетая традиционные методы и современные технологии. «Мечтаю создать учебный центр и экспериментальную пасеку, где дети будут учиться бережному отношению к природе, проводить проекты и делиться результатами на конференциях. Я верю, что так наука станет доступна каждому и принесёт реальную пользу», – рассказал Ярослав.

Организаторы отмечают, что акция «Наука для каждого» способствует популяризации научных знаний и повышению престижа исследовательской работы. Участники делились фотографиями и видео с мероприятия в социальных сетях, используя специальные хештеги, чтобы привлечь внимание к научному творчеству молодёжи.