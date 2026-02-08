NYT: Такаити уверенно выигрывает на выборах в Японии

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно предварительным данным, Либерально-демократическая партия Такаити получила абсолютное большинство в нижней палате парламента, завоевав не менее 234 из 465 мест, что значительно больше предыдущего показателя в 198 мест, пишет The New York Times.

Победа позволяет партии Такаити отказаться от необходимости формировать коалицию для управления страной. Теперь премьер-министр может продвигать более жесткую политику по вопросам экономики, обороны и миграции, а также изменить внешнеполитический курс страны. В частности, Такаити уже во время кампании обещала активизировать борьбу с нелегальной миграцией и увеличить уровень заработных плат.

Сдвиг вправо заметен и по результатам других партий: ультраконсервативная Sanseito, которую сравнивают с движением MAGA Дональда Трампа, по прогнозам, увеличит свое представительство с двух до пяти мест. Несмотря на небольшое количество мандатов, эта партия оказывает заметное давление на ЛДП и настаивает на выполнении премьер-министром предвыборных обещаний.

Многие избиратели поддержали Sanseito именно за жесткую миграционную риторику. «Было бы страшно, если Япония будет принимать иностранцев без ограничений», – сказала 45-летняя Хироко Мацуяма, отдавшая свой голос за эту партию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Японии началось голосование на парламентских выборах. Премьер-министр Санаэ Такаити стремится обеспечить победу своей партии на фоне коррупционных скандалов. Власти страны пытаются сохранить доверие избирателей несмотря на критику оппозиции.

