В Германии потребовали выслать агентов ICE из страны

Tекст: Ольга Иванова

В Левой партии Германии потребовали закрыть офис Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) и выслать ее сотрудников из страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Bild. Офис ICE работает во Франкфурте-на-Майне уже много лет, аналогичные подразделения существуют и в других странах Европы.

Исполнительный директор Левой партии Янис Элинг заявил газете: «Если подтвердится, что сотрудники ICE действительно работают и у нас, то федеральное правительство должно немедленно выслать их из страны и наложить на них запрет на въезд».

Известно, что франкфуртский офис принадлежит подразделению Homeland Security Investigation (HSI), которое борется с торговлей людьми, контрабандой оружия, киберпреступностью и финансовыми преступлениями. Кроме того, это подразделение занимается депортацией граждан из США в Германию.

Сотрудники ICE действуют в координации с немецкой полицией и юстицией. Они привлекаются к работе в тех случаях, когда речь идет о нарушениях иммиграционного законодательства США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, около 2 тыс. человек собрались у Миланского технического университета. Протестующие потребовали выдворения агентов ICE из американской делегации на Олимпиаде.