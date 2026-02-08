Глава аппарата Стармера подал в отставку из-за скандала вокруг экс-посла Мандельсона

Tекст: Ольга Иванова

Глава аппарата премьер-министра Британии Морган Максуини подал в отставку на фоне скандала, связанного с назначением бывшего министра и экс-посла Питера Мандельсона на пост посла в США, сообщает ТАСС. Причиной стала дружба Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который был уличен в педофилии.

В своем заявлении Максуини подчеркнул: «После тщательного обдумывания [ситуации] я решил уйти из правительства. Решение назначить [послом] Питера Мандельсона было ошибочным. Он нанес урон нашей [Лейбористской] партии и нашей стране и подорвал доверие к политикам в принципе».

Чиновник добавил, что лично рекомендовал премьер-министру Киру Стармеру это назначение и теперь полностью берет на себя ответственность за свою рекомендацию. Скандал вызвал широкий общественный резонанс и поставил под вопрос кадровую политику правительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция провела обыски у бывшего посла Британии в США по делу Эпштейна.

Мандельсон был назначен послом Британии в США в феврале 2025 года. В сентябре его уволили из-за новых сведений о связях с Эпштейном.

СМИ писали, что досрочные выборы в пригородах Манчестера на фоне этого скандала могут стоить должности премьер-министру Британии Киру Стармеру.