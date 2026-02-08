День российской науки стартовал в НЦ «Россия»

Tекст: Ольга Иванова

В Национальном центре «Россия» дан старт празднованию Дня российской науки, мероприятие объединило более 2 тыс. ученых, экспертов и студентов со всей страны. Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова подчеркнула важность научного творчества: «Наука прекрасна, невероятна, амбициозна. Когда человек становится частью науки, его жизнь наполняется смыслом, потому что научное творчество делает каждый этап развития началом нового пути».

Петрова также отметила, что президент России Владимир Путин и правительство уделяют значительное внимание поддержке науки, включая стипендии, развитие молодежных лабораторий и поддержку студенческих научных обществ. Она напомнила о важности объединения для новых открытий, подчеркнув ключевую роль событий, таких как конгресс молодых ученых в «Сириусе», в рамках Десятилетия науки и технологий.

Генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова напомнила, что центр учрежден по распоряжению Путина. По ее мнению, ученые – это первооткрыватели: «Это дерзкие, смелые, уверенные, мечтающие люди. И все, о чем они мечтают, как правило, воплощается в жизнь». Она добавила, что для нее наука – это способ приблизиться к пониманию чудес.

В течение дня в НЦ «Россия» проходят тематические сессии, лекции и интерактивные мероприятия, посвященные научным открытиям, построению карьеры исследователей и возможностям развития в современной науке. Эксперты делятся своими знаниями и знакомят участников с передовыми технологиями.

День российской науки начался с пленарной сессии «Ученый – герой нашего времени», в которой приняли участие ведущие молодые ученые, представители государства и эксперты в области медиа. В 2026 году День российской науки отмечается в 27-й раз, в этот день по всей стране проходят конференции, презентации и награждения выдающихся ученых. Мероприятие организовано при поддержке Минобрнауки, ВЦИОМ и общества «Знание».