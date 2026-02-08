Участница покушения на генерала Алексеева при получении гражданства России сменила фамилию

Tекст: Дарья Григоренко

В материалах дела указывается, что до смены фамилии 54-летняя Зинаида проживала в Луганской области и носила фамилию Антонюк. Паспорт гражданки России она получила в 2020 году, после чего официально стала Серебрицкой, а ее дочь сохранила прежнюю фамилию, передает ТАСС.

Как пишет Telegram-канал Shot, в декабре 2025 года она заселилась в тот же дом на Волоколамском шоссе, где проживает генерал Алексеев.

Все это время женщина, вероятно, следила за офицером и передавала сведения наёмному убийце Павлу Корбе. В начале февраля Зинаида интересовалась у соседей в общедомовом чате кодом от домофона, что, по мнению источника, было нужно для передачи информации Корбе и организации доступа на территорию жилого комплекса.

После совершения покушения Зинаида оперативно уехала на Украину, скрывшись от следствия.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Зинаиду Серебрицкую, одну из фигурантов дела о покушении на генерала Владимира Алексеева, собираются объявить в розыск после ее отъезда на Украину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнитель покушения на генерала Генштаба Алексеева действовал по заданию спецслужб Украины.

Правоохранительные органы заявили, что Любомиру Корбе и Виктору Васину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. ЦОС ФСБ установил и задержал непосредственного исполнителя покушения, гражданина России Любомира Корбу, операция прошла в Дубае при содействии властей ОАЭ.