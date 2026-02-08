«Зеленые» ФРГ запросили спецзаседание Бундестага из-за газа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Партия «Зеленые» запросила проведение внеочередного заседания комитета Бундестага по экономике и энергетике с участием министра экономики Катерины Райхе, передает ТАСС. Это связано с тем, что уровень заполненности газохранилищ Германии находится на исторически низких отметках и за последний месяц сократился на 25%.

Эксперт по энергетике партии Михаэль Кельнер заявил: «Министр Райхе не справляется со своей работой». Он отметил, что министерство пытается успокоить общественность и объясняет ситуацию погодой, однако напряженность сохраняется.

В запросе на заседание указывается, что необходимо исключить дефицит или перебои в газоснабжении, особенно учитывая рост цен и риски со стороны «политически ненадежных государств». Кельнер также подчеркнул, что партия хочет знать о шагах министерства по заполнению хранилищ и о планах корректировки правил снабжения.

Он также задал вопрос о зависимости Германии от поставок сжиженного газа из США и планах министерства на случай ухудшения ситуации.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 4 февраля запасы газа в подземных хранилищах Германии снизились до 29,12%, что стало рекордно низким уровнем для этого времени года. Федеральное сетевое агентство считает газоснабжение страны стабильным, а в Минэкономики ФРГ утверждают, что поводов для беспокойства нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа отобрала 90% газа, закачанного к зиме, из подземных хранилищ.

Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 40%.

Отбор газа из подземных хранилищ Европы превысил 23,9 млрд куб. м.