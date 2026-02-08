Посол сообщил о бездействии Швеции после атак на дипмиссию

Tекст: Ольга Иванова

Шведские власти, судя по всему, не проявляют должного рвения в поиске ответственных за нападения на российское посольство и торгпредство. Об этом сообщил посол России в Стокгольме Сергей Беляев в интервью РИА «Новости». Дипломат отметил: «Полиция Швеции наши заявки по факту инцидентов исправно фиксирует, однако дальше этого дело не идет. Виновные так и не найдены. Секрет их неуловимости состоит, видимо, в том, что поймать их никто, похоже, даже не пытается».

Как заявил глава дипмиссии, только в 2023 году было зафиксировано более 20 атак с использованием дронов против российских дипломатических учреждений в Швеции. При этом, по словам Беляева, даже после введения бесполетной зоны над посольством и торгпредством России с середины прошлого года, злоумышленники продолжили свои действия.

Посол подчеркнул, что такие инциденты вызывают сомнения в соблюдении Швецией обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, согласно которой страна обязана обеспечивать безопасность и неприкосновенность иностранных дипломатических миссий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник атаковал российское торговое представительство в Стокгольме утром 8 ноября 2025 года и сбросил краску на территорию учреждения. В ночь на 21 августа 2025 года с беспилотника был сброшен пакет с краской на здание российского торгпредства в Швеции.