Ростех представил новейшие российские вертолеты в Саудовской Аравии

Госкорпорация «Ростех» представила модели российских вертолетов Ми-171А3 и Ка-62 на выставке «Иннопром. Саудовская Аравия» в Эр-Рияде, передает РИА «Новости». Ми-171А3 создан с учетом требований нефтегазовой отрасли. Эта машина предназначена для доставки людей и грузов на буровые платформы и проведения поисково-спасательных операций в открытом море.
Ка-62 является многоцелевым гражданским вертолетом. Он рассчитан на работу в различных температурных условиях, может использоваться без ангара и способен базироваться автономно. Вертолет подходит для перевозки пассажиров и грузов, проведения спасательных, медицинских и патрульных операций.
Выставка «Иннопром. Саудовская Аравия» проходит с 8 по 10 февраля в столице королевства. В мероприятии принимают участие более 250 российских компаний.
