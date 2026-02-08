В Госдуме предложили «перепрофилировать» День святого Валентина

Депутат Госдумы Буцкая предложила «перепрофилировать» День святого Валентина

Tекст: Дарья Григоренко

Буцкая предложила рассматривать альтернативные варианты, такие как «День любви» или «День плюшевой игрушки» в качестве символа доброты, передает ТАСС.

Депутат подчеркнула: «Мы вполне можем 14 февраля, не вспоминая Валентина с его неоднозначной историей, сделать праздником тех, для кого слова «любовь», «семья», «дети» – важнейшие в жизни». Она считает, что можно немного изменить акценты, сохранив возможность признаваться в чувствах, делать предложения или демонстрировать симпатию.

Буцкая заметила, что праздник 14 февраля уже прижился в России, однако его популярность связана с отсутствием традиционного дня признаний в любви. Она напомнила, что в стране есть День любви, семьи и верности, который отмечается 8 июля в память о святых Петре и Февронии и призван чествовать семьи-долгожители. По ее словам, 8 июля – отличная дата для свадьбы, а к организации этого события стоит начинать готовиться заранее, с 14 февраля.

День святого Валентина пришел в Россию с Запада в 1990-х годах и достиг пика популярности в начале 2000-х, когда его отмечал каждый второй россиянин. По данным опросов 2025 года, сейчас этот праздник называют своим лишь трое из десяти россиян. История святого Валентина связана с христианской легендой о тайном венчании влюбленных вопреки воле римских властей, однако со временем этот исторический образ оброс многочисленными легендами.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман не увидел причин возражать против Дня святого Валентина.