Эксперты предупредили о новых схемах мошенников с февральскими выплатами

Tекст: Ольга Иванова

Мошенники в феврале начали активно предлагать россиянам якобы проверить доплаты к ежемесячным пособиям с помощью ботов в Telegram или специальных приложений, которые на самом деле оказываются вредоносными программами, передает РИА «Новости». В пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта уточнили, что такие программы могут воровать данные банковских приложений или внедрять шпионские модули.

Эксперты отмечают, что мошенники используют информационный повод – традиционную февральскую индексацию социальных выплат, чтобы привлечь пенсионеров и получателей пособий. В соцсетях рекламируются сервисы с призывом: «Узнайте, на сколько повысилась ваша единая денежная выплата (ЕДВ) в феврале». После установки приложения происходит кража личных данных.

Мошенники могут действовать и через Telegram-боты, которые запрашивают СНИЛС, ИНН и номер карты якобы для проверки права на февральскую индексацию. После ввода этих данных злоумышленники списывают средства со счетов либо используют их для социальной инженерии и дальнейших преступлений.

В «Мошеловке» советуют не доверять сомнительным сервисам, а проверять информацию о выплатах только на официальных ресурсах: портале «Госуслуги», сайте Социального фонда России или лично в его отделениях. Эксперты подчеркивают: не стоит вводить паспортные данные, СНИЛС и номера карт в подозрительных чат-ботах или приложениях.

Если пользователь все же установил подозрительное приложение, специалисты рекомендуют немедленно удалить его и проверить устройство на наличие вредоносных программ с помощью антивируса.

