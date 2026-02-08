Российскую ИИ-платформу для распознавания лиц показали в Эр-Рияде

ИИ-платформа для высокоточного и быстрого распознавания лиц была представлена российской компанией NtechLab, которая является технологическим партнером Ростеха, на выставке «Иннопром. Саудовская Аравия» в Эр-Рияде, сообщает ТАСС. Разработка способна не только анализировать лица, но и распознавать силуэты, действия людей, транспортные средства и номера автомобилей.
По данным компании, алгоритм платформы анализирует видеопотоки с городских камер и способен находить разыскиваемых людей буквально за доли секунды. Ранее в Ростехе подчеркивали: «Точность распознавания превышает 99,9%».
На стенде также были представлены продукты технологического партнера Ростеха – компании «Октава ДМ». В их числе – беспроводной петличный микрофон ЖУК, слуховые аппараты НОТА 2/3, гарнитуры, двухканальная цифровая радиосистема OWS2200 PRO и другие микрофоны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала за рубежом новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.
Россия также впервые продемонстрировала за границей новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма».
Компания ZALA впервые представила беспилотник «Ланцет-Э» на выставке в Эр-Рияде.