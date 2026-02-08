Гуменника вызвали на допинг-тест на Олимпиаде в Милане

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнил источник, спортсмен сдал тест на допинг в 7 утра в Олимпийской деревне, передает РИА «Новости».

Гуменник уже провел первую тренировку в Милане перед выступлением с короткой программой среди мужчин. Его на соревнованиях сопровождают тренер Вероника Дайнеко и Рафаэль Арутюнян, которому срочно оформили олимпийскую аккредитацию.

В женском одиночном катании Россию будет представлять Аделия Петросян. Ее выступление на Олимпиаде начнется 17 февраля.

Ранее армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян заявил, что с удовольствием предоставил фигуристу Петру Гуменнику права на использование его композиции Waltz 1805 для выступления в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, фигурист Гуменник изменил музыкальное сопровождение для короткой программы на Олимпиаде в Милане. Мать Гуменника заявила, что проблема с музыкой для выступления была решена.

Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал сложности с музыкой у Гуменника.