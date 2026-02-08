БПЛА «Скат-350М» получил ИИ-систему против FPV-дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Разведывательный беспилотник «Скат-350М» получил уникальную систему уклонения от FPV-дронов, работающую на основе искусственного интеллекта, сообщает ТАСС. Новая система расширяет количество маневров аппарата для ухода от дронов-камикадзе и дронов-перехватчиков. По словам представителя концерна «Калашников», благодаря этому новшеству дрон способен спасти себя в большинстве случаев: «Наша статистика свидетельствует о том, что благодаря новейшей системе беспилотник способен спасать себя от дронов-перехватчиков в большинстве случаев. Система показывает себя очень эффективно».

Количество маневров для уклонения во время полета и выполнения задач было увеличено по пожеланиям заказчиков. Кроме того, аппарат теперь оснащен системой оптической навигации, что позволяет ему работать там, где полностью отсутствует сигнал GPS и ГЛОНАСС.

«Скат-350М» предназначен для воздушной разведки и сопровождения наземных операций в разных погодных условиях при широком диапазоне температур. Этот беспилотник относится к числу самых востребованных разведывательных аппаратов в зоне проведения спецоперации на Украине. Устройство построено по схеме «летающее крыло», усилено для парашютной посадки и может находиться в воздухе до четырех часов, выполняя задачи на высотах, включая отметки свыше 5 000 м.

Выставка World Defence Show 2026, где была представлена новинка, проходит в Эр-Рияде с 8 по 12 февраля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала за рубежом новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

Российские разработчики также впервые продемонстрировали за границей новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма».

Компания ZALA впервые показала беспилотник «Ланцет-Э» на выставке в Эр-Рияде.