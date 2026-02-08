Роспотребнадзор не выявил завозных случаев вируса Нипах в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Завозных случаев вируса Нипах на территории России не зарегистрировано, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор. Тем не менее, ведомство призывает туристов, отправляющихся в эндемичные по вирусу регионы, проявлять осторожность и строго соблюдать меры профилактики. В сообщении подчеркивается: «Однако туристам очень важно соблюдать меры профилактики при путешествии в эндемичные регионы».

Роспотребнадзор советует перед поездкой узнавать эпидемиологическую ситуацию в стране назначения, избегать контакта с летучими мышами, их пометом и другими животными, а также не употреблять в пищу сырые или непастеризованные продукты, которые могли контактировать с животными. Рекомендуется тщательно мыть фрукты и овощи, избегать контакта с больными животными, особенно свиньями, а посещать свинофермы и рынки живых животных не советуют вовсе.

Путешественникам также напоминают о необходимости соблюдать личную гигиену. При появлении симптомов, таких как лихорадка, кашель, головная боль, мышечные боли или неврологические нарушения после возвращения из эндемичных стран, нужно срочно обратиться к врачу и сообщить о недавних поездках.

Для предотвращения распространения инфекций Роспотребнадзор продолжает работу с системой АИС «Периметр» на пограничных пунктах – она позволяет оперативно выявлять людей с симптомами инфекционных болезней. В России также имеется достаточный запас тест-систем для лабораторной диагностики вируса Нипах.

Вирус Нипах впервые был зафиксирован в Малайзии в 1999 году, затем случаи заболевания регистрировались в Бангладеш, Индии и Сингапуре, а также, по данным ВОЗ, циркуляция возбудителя подтверждена в Камбодже, Индонезии, на Филиппинах, в Таиланде, Гане и на Мадагаскаре.

