В Курске отметили годовщину освобождения от немецкой оккупации

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, мероприятия, посвященные 83-й годовщине освобождения Курска от немецко-фашистской оккупации, прошли в городе. Оккупация Курска длилась 15 месяцев во время Великой Отечественной войны, а звание «Город воинской славы» город получил в 2007 году.

Губернатор Александр Хинштейн в своем обращении к жителям отметил важность этой даты, подчеркнув: «Дата, кровью и отвагой вписанная в летопись Курского края. День освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков. Мы помним и будем помнить тех, кто сложил свои головы во имя нашего будущего. Особые слова признательности и любви – нашим ветеранам. Пусть они как можно дольше остаются с нами. С праздником, Курск! Пусть над тобой всегда будет мирное небо!».

У мемориального комплекса «Курская дуга» состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню, в которой приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Александр Чепик, представители областного правительства, городской администрации, молодежных организаций и ветераны. Чепик подчеркнул, что «куряне помнят», и отметил, что город был освобожден 8 февраля 1943 года после ожесточенных боев, в ходе которых тысячи жизней были отданы за свободу.

Активисты молодежных движений провели патриотическую акцию: на мемориале «Курская дуга» была развернута георгиевская лента длиной 150 метров, а студенты принесли портреты участников Великой Отечественной войны, среди которых были железнодорожники. Студент Дмитрий Грызунов рассказал: «Сегодня мы пришли с портретами людей, которые относились к железнодорожной отрасли, были машинистами, путейцами, прокладывали железную дорогу, управляли локомотивами, помогали стране в военное время».

В ходе операции «Звезда» советские войска освободили Курск и район, штурм начался в ночь на 8 февраля 1943 года и продолжался весь день. К вечеру большая часть города была очищена от врага, а на одном из зданий появился красный флаг. Внучка участницы освобождения, Киры Аносовой, Татьяна Хмелевская поделилась воспоминаниями бабушки о входе медиков в разрушенный город и мечтах о восстановлении после войны.

При освобождении города погибли более 3,5 тыс. бойцов и командиров. Их имена увековечены в названиях улиц, памятниках и музейных экспозициях Курска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, нацисты убили порядка 300 женщин в тюрьме Курска во время оккупации города. ФСБ рассекретила архивные доклады, в которых содержатся сведения о создании разведгрупп в годы Великой Отечественной войны.