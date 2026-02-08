Песня Кати Лель стала вирусным хитом в Индонезии

Песня Кати Лель «Мой мармеладный» приобрела вирусную популярность в Индонезии

Tекст: Дарья Григоренко

Как рассказали представители Rusfluence, композиция стала настоящим хитом, а под неё появился даже специальный танец, передает РИА «Новости».

Представители отметили, что «у нас эту песню знают все – даже существует особенный танец под неё. В интернете она особенно популярна. Но думаю, если включить её где угодно в нашей огромной – 300 миллионов человек – стране, обязательно найдётся кто-то, кто начнёт подпевать». Сообщество подчеркнуло, что песню узнают как в интернете, так и в обычной жизни.

Трек активно распространяется на видеоплатформах и в социальных сетях, где пользователи выкладывают ролики с танцами и каверами. При этом, многие из них не владеют русским языком, но с лёгкостью запоминают мотив и припев.

В Rusfluence признались, что такой успех «Мой мармеладный» стал для них неожиданностью, однако популярность песни сохраняется до сих пор.

В феврале 2025 года президент РФ Владимир Путин присвоил Кате Лель звание заслуженной артистки.

Напомним, в 2023 году песня Кати Лель «Мой мармеладный» вышла в мировые топы сервисов Spotify и Shazam. Дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона Эвер Габо записала видео с танцами под трек Кати Лель «Мой мармеладный».