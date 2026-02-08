TWZ: Российские войска пытаются обойти ограничения Starlink

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The War Zone, российские войска столкнулись с проблемами в обеспечении связи на фронте после того, как генеральный директор SpaceX Илон Маск ограничил использование спутниковой связи Starlink на Украине только для зарегистрированных пользователей.

До этого обе стороны активно применяли Starlink для обмена данными и управления боевыми действиями, а российская армия устанавливала незарегистрированные терминалы даже на дроны для обеспечения надежной связи и повышения дальности их использования.

Внезапное отключение SpaceX «серых» терминалов Starlink вызвало срыв коммуникаций у российских военных, что признали и российские, и украинские источники.

Специалисты отмечают, что сейчас у России нет сопоставимой по качеству альтернативы Starlink, а предложения использовать китайские или «Газпром Космические Системы» требуют доработок и времени.

Тем временем, Украина также столкнулась с некоторыми перебоями, так как часть ее военных терминалов еще не прошла регистрацию, но процесс верификации продолжается.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что украинские военные выразили недовольство в адрес Федорова из-за введения обязательной процедуры верификации терминалов спутниковой связи Starlink.

Как писала газета ВЗГЛЯД, советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов сообщил, что часть подразделений вооруженных сил Украины столкнулась с перебоями в работе терминалов Starlink. На Украине ввели ограничения на использование сети Starlink.

Напомним, военный эксперт Юрий Кнутов сказал газете ВЗГЛЯД, что возможное отключение терминалов Starlink не будет иметь кардинального значения на фронте, у ВС России есть другие возможности для навигации беспилотников.

Россия использовала в военных целях зависимость Украины от Starlink.