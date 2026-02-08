Глава МИД Ирана Аракчи пообещал не отказываться от обогащения урана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Аракчи заявил, что страна не готова отказаться от права на обогащение урана даже в случае риска войны, передает РИА «Новости». По словам Аракчи, никто не может указывать Ирану, чем он должен или не должен обладать, и это принципиальная позиция государства.

Глава МИД отметил: «Почему мы так настаивали и настаиваем на обогащении (урана) и не готовы отказаться от него, даже если нам навяжут войну? Потому что никто не имеет права говорить нам, что у нас должно быть и чего не должно».

Аракчи также подчеркнул, что если у кого-то есть сомнения в мирном характере иранской ядерной программы, Тегеран готов предоставить необходимые разъяснения и укрепить доверие. Он добавил, что подобные ограничения недопустимы только из-за желания других стран.

Накануне в Маскате при посредничестве Омана впервые за несколько месяцев прошли переговоры между делегациями США и Ирана по иранской ядерной программе. Переговоры были возобновлены после перерыва, вызванного открытой фазой ирано-израильского конфликта в июне 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана предупредил о возможности ударов по базам США в регионе.

Авианосец США «Авраам Линкольн» совершил переход в Аравийском море.

Иран и США завершили переговоры по ядерной программе в Омане.