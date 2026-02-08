Премьер-министр Японии Такаити выразила надежду на победу на выборах в парламент

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Associated Press (AP), в Японии начались внеочередные парламентские выборы, на которые премьер-министр Санаэ Такаити возлагает большие надежды. Она рассчитывает, что победа ее партии позволит реализовать амбициозную консервативную повестку, включая наращивание военной мощи страны на фоне растущей напряженности с Китаем и укрепление связей с США при президенте Дональде Трампе.

Такаити, ставшая первой женщиной на посту премьер-министра Японии в октябре, пользуется высокой популярностью среди молодежи благодаря своему сочетанию жесткости и открытости. В ходе кампании она пообещала «работать, работать и работать», а ее стиль нашел отклик у молодых избирателей. Несмотря на это, Либерально-демократическая партия сталкивается с трудностями из-за финансовых и религиозных скандалов.

Опросы крупнейших японских СМИ показывают, что ЛДП может одержать крупную победу и получить до 300 мест в 465-местной нижней палате парламента совместно с новым партнером – партией Japan Innovation Party. Даже в случае победы только самой ЛДП ей прочат простое большинство, а если этого не случится, Такаити пообещала уйти в отставку. В целом оппозиция остается раздробленной и по прогнозам не сможет составить реальную конкуренцию.

Возможная победа коалиции Такаити может привести к значительным переменам в политике Японии, в том числе к ужесточению миграционного законодательства, усилению оборонных мер и пересмотру принципов послевоенного пацифизма. Она также обещает увеличить расходы на оборону и ужесточить требования к иностранным гражданам и владельцам недвижимости.

Выборы проходят на фоне сильных снегопадов, особенно на севере страны, где непогода уже привела к человеческим жертвам и может затруднить или замедлить подсчет голосов в ряде районов.

Большинство избирательных участков в Японии открылись в воскресенье для проведения досрочных выборов в нижнюю палату парламента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, партия ЛДП во главе с Такаити потеряла большинство в обеих палатах парламента после серии поражений на выборах. При этом рейтинг поддержки премьер-министра и правительства превышает 70%, согласно опросам газеты «Иомиури».