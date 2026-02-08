ФСВТС подтвердила готовность усилить сотрудничество с Саудовской Аравией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия готова к дальнейшему укреплению военно-технического сотрудничества с партнерами из Саудовской Аравии, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). В ФСВТС отметили, что наибольший интерес саудовских партнеров сейчас связан с поставками современной авиационной техники, систем ПВО, средствами противодействия беспилотникам, а также с послепродажным обслуживанием ранее поставленных вооружений. В ведомстве подчеркнули, что готовы расширять взаимодействие по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Кроме того, ФСВТС проинформировала, что контракты на поставку российской военной продукции в страны Ближнего Востока находятся в стадии реализации. Речь идет о поставках авиационной и сухопутной техники, систем противовоздушной обороны, стрелкового оружия, средств ближнего боя, беспилотных летательных аппаратов и технологий защиты от них. Российская техника востребована благодаря своей надежности, простоте использования, высоким эксплуатационным характеристикам и способности работать в разных климатических условиях.

В ФСВТС также сообщили, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона проявляют интерес к сотрудничеству по истребителям пятого поколения Су-57. Презентации этой техники проходили на международных выставках LIMA 2025, Indo Defence 2025 и Dubai Airshow 2025, где были проведены демонстрационные полеты. Для продвижения российской продукции используются как онлайн-показы, так и традиционные выставки в странах региона.

Помимо этого, Россия ведет переговоры со странами Ближнего Востока о совместной разработке и производстве авиационной техники, в том числе самолетов пятого поколения и современных средств поражения. В ФСВТС уточнили, что консультации проходят конструктивно и направлены на выработку технических и организационных решений, однако пока речь идет о согласовании параметров сотрудничества и распределении компетенций, а до практической реализации проектов стороны еще не дошли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала за рубежом новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

Россия также впервые продемонстрировала новую реактивную систему залпового огня «Сарма».

Рособоронэкспорт анонсировал мировую премьеру бронетранспортера БТР-22 на выставке в Эр-Рияде.