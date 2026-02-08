Ученый Богачев объяснил, почему недоступны данные об обратной стороне Солнца

Tекст: Дмитрий Зубарев

У человечества нет подробных данных об обратной стороне Солнца из-за технических ограничений, передает РИА «Новости». Как объяснил Богачев, невозможно разместить спутник на стационарной орбите с обратной стороны звезды, поскольку там нет подходящих точек, где аппарат мог бы находиться продолжительное время. Единственная точка либрации L3, расположенная на противоположной стороне орбиты Земли, недоступна для радиосвязи без дополнительных ретрансляторов.

В 2026 году на Солнце было зафиксировано несколько мощных вспышек максимального класса Х, а на его обратной стороне в январе и феврале произошли взрывы, которые, по мнению специалистов, тоже могут быть отнесены к классу Х. Тем не менее эти события остаются вне прямого наблюдения: «То, что происходит там, прямым наблюдениям недоступно», – отметил Богачев.

Возможность эпизодических наблюдений появляется только благодаря аппаратам, которые вращаются вокруг Солнца и время от времени попадают на его обратную сторону. Ранее у ученых было три таких спутника: Solar Orbiter, STEREO-A и STEREO-B, однако последний уже вышел из строя. В настоящее время оба оставшихся спутника находятся на стороне, обращённой к Земле.

Когда на обратной стороне Солнца происходят крупные вспышки, выброшенная плазма может подниматься настолько высоко, что её становится видно из-за края звезды. Однако точно измерить силу таких вспышек невозможно, поэтому полные данные о процессах на скрытой стороне Солнца пока недоступны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые заявили о сильной вспышке на Солнце.

На Солнце произошла мощная вспышка класса M14.

Россиянам пообещали слабые магнитные бури.