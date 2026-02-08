Tекст: Дмитрий Зубарев

Нацисты во время оккупации Курска убили свыше 300 больных женщин, находившихся в городской тюрьме, сообщает ТАСС со ссылкой на документы Государственного архива Курской области. Архивные данные свидетельствуют о массовых зверствах, совершённых в период немецкой оккупации города.

Из документов следует, что оккупационные власти полностью ликвидировали систему здравоохранения Курска, что привело к резкому росту смертности, особенно среди детей. «Немцы ликвидировали народное здравоохранение и обрекли население города на смерть от инфекционных заболеваний. По неполным данным, детская смертность увеличилась за время оккупации в десятки раз. Занеся в город сифилис, немцы злодейски умертвляли больных. В городской тюрьме ими было проведено насильственное умертвление свыше 300 больных женщин», – говорится в материалах архива.

В архивных материалах также отмечается, что в первый день оккупации города нацисты расстреляли 25 человек возле здания медицинского университета, 10 человек были убиты у городской бани, еще пятеро жителей стали жертвами рядом с хлебозаводом. Курск был освобожден от немецкой оккупации 8 февраля 1943 года, а в 2007 году ему было присвоено звание «Город воинской славы» за проявленный жителями героизм и мужество.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Молдавии.

В Крыму рассекретили документы о поимке немецкого генерала Йенеке.

ФСБ также раскрыла данные о преступлениях немецких фашистов в Донецке.