Пепел извергающегося Шивелуча выпал в Козыревске на Камчатке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пепел от извергающегося вулкана Шивелуч на Камчатке в настоящее время выпадает в поселке Козыревск, передает РИА «Новости» со ссылкой на сведения Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT). Ученые сообщили в своем Telegram-канале: «В это время в п. Козыревск наблюдается пеплопад, связанный с эксплозивным событием Шивелуча».

Вулкан Шивелуч начал активно извергаться с конца января, а в воскресенье зафиксировал очередной мощный выброс пепла на высоту 11,6 км при собственной высоте 3282 метра. Это произошло в 14:08 по камчатскому времени, что соответствует 05:08 по московскому времени. В связи с этим для авиации объявлен «красный» код опасности, что представляет угрозу для местных и международных авиаперевозок.

Ранее ученые прогнозировали выпадение пепла и в Тигильском округе Камчатки. Козыревск находится в северной части долины реки Камчатка, примерно в 490-500 км к северу от Петропавловска-Камчатского. По официальным данным на 2020 год, в поселке проживает около одной тысячи человек.

Шивелуч расположен в 50 км к северу от поселка Ключи и примерно в 450 км от Петропавловска-Камчатского.

