    8 февраля 2026, 06:53 • Новости дня

    Комплекс «Ланцет-Э» получил разрешение на экспорт за рубеж

    Tекст: Антон Антонов

    Ударно-разведывательный комплекс «Ланцет-Э» теперь может поставляться зарубежным заказчикам, поскольку для него оформлена вся необходимая разрешительная документация, сообщили в компании-разработчике ZALA.

    ZALA сообщила об этом в рамках международной выставки вооружений World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии. Подчеркивается, что открыта «возможность для поставок международным партнерам в качестве готового тактического решения», передает ТАСС.

    В состав комплекса «Ланцет-Э» входят разведывательный беспилотник Z-16Э и барражирующие боеприпасы с двойным Х-образным оперением: «Изделие 51Э», «Изделие 51Э-ИК», «Изделие 52Э» и «Изделие 52Э-ИК».

    Международная выставка вооружений World Defense Show 2026 проходит в Саудовской Аравии с 8 по 12 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025 на стенде Рособоронэкспорта иностранным журналистам презентовали обновленный разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» производства Zala .

    8 февраля 2026, 09:29 • Новости дня
    Россия впервые показала за рубежом новейшую РСЗО «Сарма»
    Россия впервые показала за рубежом новейшую РСЗО «Сарма»
    @ rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия впервые представила новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма», которая апробируется в зоне СВО, на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде.

    Россия впервые представила за рубежом новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма», применяемую в зоне спецоперации на Украине, на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде, передает ТАСС. Натурный образец изделия впервые демонстрируется широкой публике. Партия новых машин уже поступила в войска и проходит апробацию в условиях боевого применения.

    На экспозиции «Сарма» показана как элемент разведывательно-ударного комплекса, предназначенного для нанесения огневого поражения. В состав комплекса также входят беспилотник Supercam S350, который используется для разведки и целеуказания, а также автоматизированная система управления артиллерией «Планшет-А» на шасси «Атлет».

    В рамках выставки «Рособоронэкспорт» проведет отдельную презентацию разведывательно-ударного комплекса с РСЗО «Сарма» 9 февраля. Помимо этого, Россия впервые демонстрирует бронетранспортер БТР-22 и дистанционно управляемый боевой модуль «Баллиста» с 30-мм пушкой 2А42.

    Международная выставка вооружений в Саудовской Аравии проходит с 8 по 12 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Ростех обещал представить на выставке в Эр-Рияде новый снаряд для борьбы с дронами.

    Российская оборонная экспортная компания анонсировала мировую премьеру БТР-22 на той же выставке.

    Комментарии (43)
    7 февраля 2026, 11:34 • Новости дня
    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине

    Британцы резко раскритиковали план Макрона о 2 млрд фунтов для Украины

    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Читатели британской The Telegraph резко осудили идею Франции заставить Британию оплатить два миллиарда фунтов за участие в военных контрактах ЕС для Украины.

    Читатели британской газеты The Telegraph резко осудили требование Франции, чтобы Британия заплатила два млрд фунтов за доступ к военным контрактам Евросоюза для Украины, передает РИА «Новости». В комментариях отмечается, что Евросоюз, по мнению некоторых пользователей, проявляет чрезмерную меркантильность по отношению к союзникам.

    Один из комментаторов написал: «ЕС, олицетворением которого является эта »мерзкая лягушка«, кажется самой неразумной и меркантильной организацией в свободном мире. Вступительный взнос в два миллиарда фунтов, чтобы присоединиться к крупной европейской программе помощи Украине? Абсурд».

    Другой пользователь заявил, что Макрон – позер и отвратительный человек, который ошибается, если считает, что Британия что-то должна Франции.

    Еще один комментатор подчеркнул: «Катись-ка ты отсюда, Макрон». Некоторые пользователи считают, что Европа должна сама разбираться с вопросами поддержки Украины, не рассчитывая на помощь Британии или США, и призывают европейские страны заботиться о себе самостоятельно.

    Пользователи также иронизируют, что предложение Макрона означает оплату двух млрд фунтов за возможность потратить на Украину еще большие суммы. Они выражают уверенность, что соглашение, вероятно, будет утверждено, учитывая позицию премьер-министра Кира Стармера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия категорически против размещения войск Британии и Франции на Украине в любом виде.

    Ранее сообщалось, что Россия рассматривает размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине как иностранную интервенцию.

    А постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что Британия и Франция знают о неприемлемости для России размещения вооруженных сил НАТО на Украине и такие силы станут законными целями для российских вооруженных сил.


    Комментарии (5)
    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    Комментарии (0)
    7 февраля 2026, 13:11 • Новости дня
    «Похороненный» по ДНК солдат ВСУ вернулся домой из плена

    «Похороненный» по ДНК солдат ВСУ Далецкий вернулся домой из плена

    «Похороненный» по ДНК солдат ВСУ вернулся домой из плена
    @ t.me/kozytskyy_maksym_official

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащий ВСУ Назар Далецкий, считавшийся погибшим и похороненным после ДНК-теста, вернулся на Украину после обмена пленными.

    Украинский военный, которого официально признали погибшим и похоронили после проведения ДНК-экспертизы, вернулся живым домой после обмена пленными. Как сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах, речь идет о бойце ВСУ Назаре Далецком из Львовской области.

    «25 мая 2023 года похоронили якобы погибшего в Харьковской области военнослужащего ВСУ Далецкого Назара Федоровича из Львовской области. Погибшим его объявили на основании проведенной экспертизы ДНК. Каково же было удивление и радость родственников, когда вчера Далецкий Назар вернулся домой из российского плена целый и невредимый в рамках обмена пленными», – заявил источник агентства.

    По его данным, Далецкий находился в российском плену с 2022 года, и один из сотрудников украинского военного ведомства вычеркивал его из списков для обмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о возвращении с территории, подконтрольной киевскому режиму, 157 российских военнослужащих и троих граждан России. Российская сторона передала 157 военнопленных ВСУ.

    А президент Владимир Путин отметил важную роль посредничества Абу-Даби в процессе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 08:37 • Новости дня
    Индия решила обсудить закупку 114 истребителей Rafale

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Индии на следующей неделе в преддверии визита президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Дели может обсудить предложение о закупке 114 истребителей Rafale на сумму 36 млрд долларов, передает агентство АНИ со ссылкой на источники.

    Министерство обороны Индии на следующей неделе рассмотрит вопрос о закупке 114 истребителей Rafale на сумму 36 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на АНИ. Обсуждение пройдёт в преддверии визита президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Дели.

    Источник агентства отметил: «Предложение, вероятно, будет рассмотрено на следующей неделе на заседании высокого уровня в министерстве обороны и рассматривается как критически важное для удовлетворения оперативных потребностей ВВС Индии в свете нынешней ситуации с безопасностью в регионе». Ранее, в январе, Совет по оборонным закупкам Индии уже предварительно одобрил приобретение 88 одноместных и 26 двухместных Rafale.

    Сделка, как ожидается, позволит ВВС Индии усилить состав боевых эскадрилий и получить современные многоцелевые истребители поколения 4+. После завершения контракта у индийских ВВС будет 150 Rafale, а ВМС получат 26 истребителей, модифицированных для авианосцев.

    Президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в Нью-Дели 18 февраля, чтобы принять участие в саммите India-AI Impact Summit 2026, который состоится 19-20 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия отказалась от закупки истребителей Су-35 в пользу совместного производства истребителей пятого поколения Су-57.

    Lockheed Martin подписала соглашение о создании сервисного центра для военно-транспортных самолетов C-130 в Индии.

    Выведенные из эксплуатации в Индии истребители МиГ-21 решили передать в исторический парк.

    Комментарии (2)
    6 февраля 2026, 17:12 • Новости дня
    Рубио призвал включить Китай в ДСНВ

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул важность участия других стран в обеспечении стратегической стабильности наряду с Россией и США.

    Контроль над вооружениями должен выйти за рамки двусторонних договоров между США и Россией, передает РИА «Новости».

    Марко Рубио отметил, что согласно позиции президента Дональда Трампа, ответственность за стратегическую стабильность несут также другие крупные государства, включая Китай.

    В своей статье, посвященной истечению срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, Рубио подчеркнул: «Контроль над вооружениями больше не может быть двусторонним процессом между Соединенными Штатами и Россией. Как ясно дал понять президент, другие страны, в том числе Китай, несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности».

    Кроме того, он отдельно отметил, что США не будут соглашаться на условия новой сделки, которые могут навредить их национальным интересам. Вопрос о разработке замены ДСНВ остается открытым, и Вашингтон намерен учитывать собственные приоритеты в этом процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва уважает позицию Китая по отказу участвовать в переговорах по ограничению стратегических ядерных вооружений.

    Президент США Дональд Трамп в сентябре 2025 года отнесся с расположением к идее продления ДСНВ. В январе Трамп заявил, что ему было бы удобно, если бы срок договора истек, и высказал надежду на привлечение других сторон к новому соглашению.

    США намерены продолжать диалог с Россией после окончания действия ДСНВ, чтобы выработать новую договоренность.

    Комментарии (10)
    6 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Аналитик сообщил о появлении нового оружия против дронов

    Коротченко заявил о высокой эффективности нового 30-мм снаряда Ростеха

    Аналитик сообщил о появлении нового оружия против дронов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный аналитик Игорь Коротченко считает, что дистанционно управляемый взрыватель на 30-мм снаряде позволит эффективно бороться с дронами самолетного типа.

    Разработанный Ростехом 30-мм снаряд с дистанционно управляемым взрывателем сможет эффективно бороться с дронами самолетного типа. По мнению военного аналитика и главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, которое он высказал в беседе с ТАСС, новая разработка превращает обычные зенитные установки и пушки в высокоточное оружие.

    «Дистанционный программируемый подрыв означает, что обычная зенитная установка или пушка превращается в высокоточное оружие. Это исключительно эффективное средство для поражения дронов самолетного типа, которые сегодня представляют главную угрозу для объектов критической инфраструктуры», – отметил Коротченко.

    Эксперт пояснил, что подобные снаряды используют оптико-электронные системы или мини-РЛС для вычисления параметров цели. В результате снаряд взрывается в наиболее оптимальной точке, создавая осколочное поле, которое гарантированно поражает дроны.

    Ранее Коротченко отметил, что Россия должна рассмотреть развертывание боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин» после истечения Договора СНВ-3.

    До этого холдинг «Высокоточные комплексы» разработал и произвел первые партии многопульных патронов СЦ 226 и СЦ 228 «Многоточие», которые повышают эффективность борьбы с малоразмерными БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский оборонно-промышленный комплекс заслуживает самой высокой оценки, а отечественные инженеры в годы СВО посрамили все негативные прогнозы на Западе.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 15:42 • Новости дня
    В России начали выпуск модернизированных пистолетов-пулеметов СР2М

    ЦНИИточмаш начал выпуск модернизированных пистолетов-пулеметов СР2М

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Модернизированный пистолет-пулемет СР2М поступил в серийное производство в России в рамках нового государственного заказа, отличаясь компактностью и высокой пробивной силой.

    ЦНИИточмаш (концерн «Калашников», входит в Ростех) начал серийный выпуск 9-миллиметрового пистолета-пулемета СР2М по новому госконтракту, передает ТАСС. В концерне «Калашников» уточнили: «Данное оружие свыше 20 лет остается популярным и востребованным у представителей силовых структур. Его отличают легкость и компактность корпуса при высокой пробивной силе патрона. 9-миллиметровый модернизированный пистолет-пулемет СР2М – улучшенная версия пистолета СР2, также разработанного в ЦНИИточмаш».

    Отличительной чертой СР2М стал складной металлический приклад, позволяющий уменьшить габариты оружия для переноски. Новый механизм фиксации приклада обеспечивает надежное удержание в сложенном положении, а также быстрый и удобный перевод из походного положения в боевое.

    В концерне также напомнили, что среди других известных серийных разработок ЦНИИточмаш – пистолет «Удав», самозарядный пистолет СР1 и его модернизированная версия СР1М, а также целый ряд других стрелковых изделий.

    Ранее ЦНИИточмаш поставил заказчику комплексы индивидуальной защиты «Завет-Д» для противодействия высокоточному оружию. А конструкторы концерна «Калашников» провели модернизацию ППК-20, улучшив его технические характеристики и расширив ассортимент используемых патронов.

    До этого концерн «Калашников» объявил о планах увеличить производство ракет на 60%.


    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 16:30 • Новости дня
    Медведев прокомментировал критику США по поводу условий ДСНВ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После того как США назвали ДСНВ «несовершенным», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что подобного соглашения, охватывающего только Россию и США, больше не будет.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление США о том, что Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) был несовершенным. Он отметил, что Госдеп США раскритиковал договор из-за того, что он не охватывал тактическое ядерное оружие и не включал Китай, пишет РИА «Новости».

    В ответ Медведев поинтересовался, почему не учитываются Британия, Франция и гиперзвуковое оружие, и заявил: «Заявление Вашингтона означает только одно – договора с этими условиями больше не будет. Будьте честны!».

    Срок действия российско-американского ДСНВ истек 5 февраля. Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что после истечения срока Россия готова продолжать придерживаться ограничений по договору в течение года, если США ответят взаимностью. Путин пояснил, что соблюдение ограничений по ДСНВ даст результат, только если обе стороны выполняют обязательства.

    Ранее Медведев разместил в соцсети кадр из «Игры престолов» с подписью «Зима близко» по поводу окончания действия ДСНВ между Россией и США.

    Позже глава независимых кандидатов на пост президента США Дайэн Сэйр отметила, что Дональд Трамп должен был немедленно принять предложение Владимира Путина о продлении ДСНВ на один год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия подтвердила завершение срока действия ДСНВ и выразила сожаление из-за того, что договор не был продлен США.


    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 18:30 • Новости дня
    Иран и США завершили переговоры по ядерной программе в Омане

    Tекст: Денис Тельманов

    Раунд обсуждений по иранскому ядерному досье между делегациями двух стран прошел в Маскате и завершился раньше ожидаемого срока.

    Раунд переговоров между Ираном и США по иранскому ядерному досье в столице Омана завершился, передает ТАСС. По информации иранской гостелерадиокомпании, делегация Ирана уже покинула место встречи и отправилась к месту проживания, не делая дополнительных заявлений для прессы.

    Ранее иранское государственное телевидение сообщало, что переговоры могут занять несколько дней, однако они были завершены раньше, чем ожидалось. О деталях прошедших консультаций официальные лица пока не сообщили.

    Основной темой встречи стала дальнейшая судьба соглашения по иранской ядерной программе и возможные компромиссы между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский беспилотник-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton был замечен над нейтральными водами Оманского залива рядом с иранской границей.

    Кремль выразил надежду на успех переговоров между Ираном и США по ядерному досье. Власти США пока не определились с целями возможной военной операции против Ирана.

    Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания новостей о переговорах между США и Ираном. Американское посольство в Тегеране потребовало срочно покинуть Иран сухопутными маршрутами через соседние страны.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 12:15 • Новости дня
    Новейший боеприпас «Рус-ПЭ» испытали в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшая разведывательно-ударная переносная система с управляемыми боеприпасами (УБ) «Рус-ПЭ» прошла апробацию в зоне спецоперации, сообщил официальный представитель концерна «Калашников» в рамках выставки World Defence Show 2026 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

    Новейшая разведывательно-ударная переносная система с управляемыми боеприпасами «Рус-ПЭ» успешно прошла апробацию в зоне спецоперации, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя концерна «Калашников». Презентация боеприпаса проходит на выставке World Defence Show 2026 в Эр-Рияде. Разработка изделия велась несколько лет, и оно уже было испытано на линии боевого соприкосновения.

    По словам представителя концерна, «Рус-ПЭ» отличается простотой применения и уникальной мобильностью – весь комплект переносится одним бойцом. Для запуска не требуется дополнительная техника или инфраструктура: после обнаружения цели военнослужащий устанавливает пусковую установку и осуществляет пуск. Это первый в России переносной боеприпас такого класса.

    Как отметил спикер, запуск серийного производства «Рус-ПЭ» намечен на ближайшее время. Он подчеркнул, что подобные барражирующие боеприпасы стали мировой тенденцией, а «Рус-ПЭ» – первый отечественный образец в этом сегменте. При создании учитывался опыт ведущих иностранных компаний, однако разработка российского изделия стала уникальной в своем роде.

    Ключевая особенность системы – двухканальная головка самонаведения, позволяющая работать в автоматическом и полуавтоматическом режимах с применением элементов искусственного интеллекта. Боеприпас оснащён носителем с X-образной схемой аэродинамических поверхностей, боевой частью и аппаратурой управления.

    Запуск «Рус-ПЭ» осуществляется из переносного транспортно-пускового контейнера с помощью пневматического старта. В автономном режиме система способна самостоятельно обнаруживать и идентифицировать цели благодаря внедрённым алгоритмам искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала за рубежом новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Россия впервые презентовала новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма».

    Компания ZALA впервые демонстрировала беспилотник «Ланцет-Э» на выставке в Эр-Рияде.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 09:16 • Новости дня
    Россия впервые показала новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия впервые представила модель новейшего спасательного робототехнического морского комплекса R-SAVER-1 на выставке World Defence Show в Эр-Рияде.

    Россия впервые представила модель новейшего спасательного робототехнического морского комплекса R-SAVER-1 на выставке World Defence Show в Эр-Рияде, передает ТАСС. Катер разработан для оперативной доставки спасательного оборудования и специальных средств в районы чрезвычайных ситуаций на море.

    В госкорпорации «Ростех» ранее подчеркивали, что использование R-SAVER-1 позволит значительно ускорить ликвидацию последствий аварий. Беспилотный катер способен перевозить грузы массой до 600 кг на расстояние до 800 км, развивая скорость до 50 км/ч.

    Выставка World Defence Show в Эр-Рияде проходит с 8 по 12 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех пообещал показать на выставке в Эр-Рияде новый снаряд для борьбы с дронами.

    РОЭ анонсировал мировую премьеру бронетранспортера БТР-22 на том же мероприятии.

    Ростех заявил о дебюте реактивной системы залпового огня «Сарма» на выставке в столице Саудовской Аравии.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 17:50 • Новости дня
    Канада заявила о передаче Киеву ракет для усиления ПВО

    Канада договорилась передать Киеву ракеты AIM для усиления ПВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Киев получит от Канады ракеты AIM для усиления противовоздушной обороны, при этом стороны дополнительно рассмотрели вопросы производства беспилотников и обучения военных, сообщили в Минобороны Украины.

    Канада передаст Киеву ракеты AIM для систем противовоздушной обороны. Такое решение было принято по итогам переговоров министров обороны Канады и Украины Михаила Федорова и Дэвида Макгинти, передает ТАСС.

    «Канада передаст Украине ракеты AIM для усиления противовоздушной обороны и противодействия крылатым ракетам. Вооружение уже находится в процессе трансфера на Украину», – заявил глава Минобороны Канады.

    Кроме передачи ракет, стороны обсудили соглашение по производству беспилотников и новые направления сотрудничества в подготовке украинских военных. Переговоры прошли в формате видеоконференции.

    Ранее власти Украины сообщили о готовности поделиться с Канадой своими военными технологиями, включая производство беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в канадской прессе всплыли подробности шпионского скандала с участием ГУР МО Украины и спецслужб Канады.

    Всего с начала СВО Канада оказала помощь Украине на сумму 22 млрд канадских долларов или 15,9 млрд долларов США.


    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 10:38 • Новости дня
    ZALA впервые показала «Ланцет-Э» на выставке в Эр-Рияде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» впервые показала компания ZALA на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии.

    Разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» впервые был продемонстрирован компанией ZALA на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии, передает ТАСС. На стенде компании показали не только сам комплекс, но и разведывательный беспилотник Z-16Э, а также барражирующие боеприпасы «Изделие 52Э» и «Изделие 51Э».

    Особое внимание посетителей выставки привлекла пусковая установка для комплекса, презентация которой также состоялась впервые в Эр-Рияде. Установка позволяет одному человеку осуществить запуск барражирующего боеприпаса менее чем за одну минуту. Данная технология значительно увеличивает мобильность и скорость реагирования расчетов на поле боя.

    Комплекс «Ланцет-Э» и его элементы вызвали интерес среди зарубежных специалистов и представителей военных ведомств, присутствовавших на выставке. Разработка ориентирована на повышение эффективности разведки и нанесения ударов по целям в современных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала за рубежом новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Россия впервые представила за границей новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма».

    Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству подтвердила готовность усилить взаимодействие с Саудовской Аравией.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 14:59 • Новости дня
    В Словакии заявили о проверке закрытия дел о поставках техники Украине

    Минобороны Словакии инициировало проверку закрытия дел о поставках техники Киеву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны Словакии планирует подать заявление о проверке действий сотрудников, закрывших дела о военной помощи Украине, после несогласия с их решением.

    Министерство обороны Словакии подаст заявление о проверке методов работы следователя и прокурора, закрывших дела о передаче военной техники Украине. Государственный секретарь ведомства Игор Мелихер сообщил об этом на пресс-конференции, подчеркнув, что у ведомства есть вопросы к обстоятельствам сбора информации по делам, пишет РИА «Новости».

    Мелихер отметил, что министерство уважает решение прокурора, но не может с ним согласиться. Он указал, что все возражения ведомства были проигнорированы, а процесс расследования вызывал сомнения у руководства Минобороны.

    Напомним, Словакия в апреле 2022 года передала Украине систему С-300, а в апреле 2023 года завершила передачу 13 истребителей МиГ-29. Весной того же года была передана часть системы ПВО КУБ. После прихода к власти правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной техники из государственных ресурсов были прекращены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне словацкая прокуратура закрыла дела о передаче Украине истребителей МиГ-29 и системы ПВО С-300.

    До этого в Словакии возбудили уголовное дело по факту передачи самолетов на Украину. А министр обороны страны обвинил своего предшественника в государственной измене за передачу военной техники.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 17:34 • Новости дня
    Мантуров: 95% раненых бойцов удается вернуть в строй

    Мантуров сообщил о возвращении в строй 95% раненых благодаря эвакуации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Благодаря комплексной поддержке и инновационным технологиям Минобороны удается возвращать в строй около 95% раненых российских военнослужащих, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Около 95% раненых российских военнослужащих удается возвращать в строй. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров и отметил, что это стало возможным за счет системной работы по своевременной эвакуации бойцов с передовой, несмотря на массовое применение беспилотников противником, передает пресс-служба правительства.

    В ходе стратегической сессии в военном технополисе «Эра», посвященной инновационному развитию военной медицины, Мантуров подчеркнул использование передовых технологий в медорганизациях Минобороны для повышения качества и точности хирургических операций.

    Он также заявил: «Министерством обороны проводится системная работа по оказанию необходимой помощи военнослужащим, получившим ранения. Благодаря комплексному подходу на сегодня удается возвращать в строй более 95% раненых бойцов».

    Заместитель министра обороны Василий Осьмаков отметил, что медицина, инженерное обеспечение и логистика существенно влияют на эффективность боевых действий. Он рассказал, что акцент сделан на полном цикле работы с ранеными – от эвакуации до реабилитации, что позволяет выявлять сбои на каждом этапе и совершенствовать взаимодействие между Минобороны, промышленностью и медициной.

    Мантуров добавил, что Россия вышла на флагманский уровень в сфере протезирования: отечественные разработки позволяют максимально восстанавливать утраченные функции. Президент поставил задачу широко внедрять технологии протезирования для поддержки ветеранов СВО, для чего требуется усилить координацию между федеральными ведомствами.

    На выставке в «Эре» были представлены уникальные разработки для военной медицины, включая робототехнические комплексы, защитную одежду, медикаменты и специализированное оборудование, не имеющее аналогов в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в технополисе «Эра» продемонстрировали автоматизированные комплексы для перехвата и уничтожения вражеских беспилотников без участия оператора.

    А год назад Мантуров на подобной сессии в «Эре» заявил, что развитие ИИ сопоставимо с космическими программами и гонкой вооружений, а Россия ведет разработки двойного назначения.

    Президент Владимир Путин отметил, что военные врачи Вооруженных сил России совершают невозможное для спасения солдат.


    Комментарии (0)
