Ряду сотрудников «Альтернативы для Германии» запретили вход в Бундестаг

Bild: Семи сотрудникам «Альтернативы для Германии» запрещен вход в Бундестаг

Tекст: Антон Антонов

По информации Bild, администрация Бундестага отказала в выдаче пропусков сотрудникам партии. По данным издания, двое из этих сотрудников работают на парламентскую фракцию, а пятеро – на отдельных депутатов, передает ТАСС.

Им запрещено посещать здания Бундестага, а также приостановлены выплаты заработной платы. Представитель администрации подтвердила изданию, что все сотрудники фракций обязаны проходить проверку на благонадежность перед получением доступа к парламенту. Проверка на благонадежность, согласно внутренним правилам, направлена на предотвращение угроз безопасности и поддержание работоспособности парламента.

Газета отмечает, что при наличии обоснованных сомнений в благонадежности пропуск может быть не выдан. Официальные причины отказа в выдаче пропусков не раскрываются, администрация Бундестага и фракция АдГ воздержались от комментариев.

Первый парламентский секретарь фракции АдГ Бернд Бауман заявил о намерении оспорить действия председателя Бундестага Юлии Клекнер в суде. Он назвал ситуацию «очередным случаем дискриминации АдГ в рамках парламентской деятельности», но не уточнил подробностей отказа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ведомство по охране конституции Германии признало партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской на всей территории страны. Это стало первым случаем в современной истории Германии, когда партия с общенациональным представительством в парламенте была официально признана экстремистской. Лидеры партии Алис Вайдель и Тино Хрупалла назвали действия силовиков «серьезным ударом по немецкой демократии».