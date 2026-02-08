Симоньян объявила о создании премии имени Кеосаяна

Tекст: Антон Антонов

«Я учреждаю премию, премию имени Тиграна. Премию эту я лично буду выдавать вот таким людям, как эта воспитательница, то есть просто хорошим, правильным людям», – приводит слова Симоньян ТАСС.

Симоньян пояснила, что премия будет вручаться без участия жюри, так как, по ее словам, Кеосаян предпочел бы такой подход. «Я думаю, что он рядом и видит», – отметила она.

Премия составит 1 млн рублей и будет вручаться по мере появления достойных историй и поступков, но не реже десяти раз в год.

Симоньян рассказала, что на решение учредить премию ее вдохновила история двух педагогов из детского сада в Бугуруслане Оренбургской области – Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые 5 февраля защитили воспитанников от напавшего с ножом мужчины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Оренбургской области приняли решение наградить крупных денежными премиями сотрудниц детсада, обезвредивших вооруженного мужчину. Одна из сотрудниц удерживала нападавшего до прибытия экстренных служб. Правоохранители задержали злоумышленника, который во время нападения был пьян.

Известный российский режиссер и ведущий Тигран Кеосаян скончался в сентябре.