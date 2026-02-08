Ким Чен Ын признал ошибки властей КНДР в развитии деревень

Tекст: Антон Антонов

На церемонии открытия Самгванского животноводческого комплекса Ким Чен Ын заявил: «По правде говоря, не было бы преувеличением, что в прошлом мы занимались пустословием в строительстве деревни».

По его словам, сейчас больше «нет времени заниматься пустословием, только упорной борьбой и неустанным обновлением обязательно надо добиться преобразованной обстановки, обновленных результатов», передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Он сообщил, что принятая в КНДР новая программа сельского хозяйства помогла исправить прежнюю ситуацию в аграрном секторе. По его словам, открытие нового животноводческого комплекса стало символом перемен и новой вехой для агропромышленности страны.

Глава государства отметил, что с началом реализации программы сельской революции в деревне «наступила новая история перемен, и действительно достигнуто и немало успехов». Ким Чен Ын подчеркнул, что аналогичные животноводческие комплексы будут создаваться и в других регионах КНДР, что позволит развивать аграрную отрасль.

