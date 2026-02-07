Гуменник изменил музыку короткой программы на Олимпиаде в Милане

Гуменник сменил музыку программы на Олимпиаде из-за проблем с согласованием

Tекст: Мария Иванова

Российский фигурист Петр Гуменник изменил музыкальное сопровождение своей короткой программы на Олимпиаде, сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).

Решение принято на фоне сложностей с согласованием музыки из фильма «Парфюмер», отмечает ТАСС. В итоге спортсмен будет выступать под композицию Waltz 1805, автором которой является Эдгар Акобян.

Петр Гуменник – чемпион России, а также серебряный и бронзовый призер национальных чемпионатов. Кроме того, он дважды побеждал в финалах Гран-при России. Короткая программа среди мужчин на Олимпиаде пройдет 10 февраля, а произвольную участники представят 13 февраля.

Ранее в субботу стало известно, что Гуменнику не разрешили использовать музыку из фильма «Парфюмер» из-за авторских прав. Также фигуристу отказали в возможности выступать под саундтрек из фильма «Дюна», который он использовал в прошлом сезоне.

Комментатор Дмитрий Губерниев выступил с эмоциональной оценкой ситуации с музыкальным сопровождением у фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх.

Мама фигуриста Петра Гуменника позднее заявила, что удалось решить вопрос с музыкой для его выступления.