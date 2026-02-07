Лоллобриджида принесла Италии первое золото Олимпиады-2026

Лоллобриджида установила рекорд Олимпиады и принесла первое золото Италии

Tекст: Мария Иванова

Франческа Лоллобриджида завоевала золотую медаль в конькобежном спорте на дистанции 3 тыс. м метров на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо, сообщает Sport-Express.

В день своего 35-летия, 7 февраля, спортсменка преодолела дистанцию за 3 минуты и 54,28 секунды, установив новый олимпийский рекорд.

Предыдущее достижение принадлежало нидерландке Ирен Схаутен, которая на Олимпиаде-2022 в Пекине показала результат 3 минуты и 56,93 секунды.

На этот раз серебряная медаль досталась норвежке Рагне Виклунд, уступившей Лоллобриджиде 2,26 секунды. Бронзу завоевала Валери Мальте из Канады с отставанием 2,65 секунды.

Россиянка Ксения Коржова, выступающая на Играх в нейтральном статусе, заняла 12-е место, проиграв победительнице 11,55 секунды.

Эта победа стала для Италии первой золотой медалью на домашних Олимпийских играх 2026 года.

