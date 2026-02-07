Bloomberg сообщил о поиске Россией рабочих в Индии и Шри-Ланке

Bloomberg: Россия из-за демографического кризиса ищет рабочих в Индии и Шри-Ланке

Tекст: Вера Басилая

По данным Bloomberg, в условиях дефицита рабочей силы Россия обратилась к Индии и Шри-Ланке с целью привлечения новых сотрудников, пишет «Коммерсантъ».

По данным МВД, сообщает Bloomberg, в прошлом году гражданам Индии было выдано более 56 тыс. разрешений на работу, что значительно превышает показатели 2021 года.

Общее количество разрешений на работу для иностранцев в России в 2025 году достигло более 240 тыс., что стало рекордом с 2017 года. Рост числа иностранных рабочих отмечен среди граждан Туркмении, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки и Китая.

Операционный директор кадрового агентства «Интруд» Елена Веляева заявила: «Мы наблюдаем настоящий тектонический сдвиг на российском рынке труда». Она уточнила, что помимо Индии компания ищет кандидатов в Шри-Ланке и Мьянме. Для подготовки специалистов был открыт учебный центр для сварщиков в Ченнаи, где кандидаты проходят обучение и аттестацию перед приездом в Россию.

Веляева отметила, что российские компании теперь чаще предпочитают нанимать работников по визам и контрактам, так как мигранты из безвизовых стран, например, Центральной Азии, склонны чаще менять работодателей.

Директор индийского агентства Ambe International Амит Саксена сообщил, что Россия стала новой страной, активно нанимающей индийских работников из-за нехватки рабочей силы. Компания начала отправлять сотрудников в Россию примерно три месяца назад.

По данным директора Института стран Азии и Африки МГУ Алексея Маслова, большинство китайских граждан, получивших рабочие визы, заняты на собственных предприятиях или в малом и среднем бизнесе, включая рестораны, логистику и оптовую торговлю.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о внедрении в стране новой стратегии возвратной миграции, предусматривающей краткосрочное пребывание иностранных работников на период трудового контракта.

Минтруд установил предельное количество мигрантов из Индии для работы в России в 2025 году на уровне 71 817 разрешений.

Кремль ранее сообщал о переговорах с Индией по вопросам трудовой миграции.